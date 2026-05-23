Reportaron al menos 30 disparos en cercanías de la Casa Blanca

Decenas de disparos fueron reportados este sábado cerca de la Casa Blanca, en Washington, en un episodio que generó alarma y un amplio despliegue de seguridad alrededor del complejo presidencial estadounidense. Corresponsales de distintos medios internacionales aseguraron haber escuchado entre 20 y 30 detonaciones mientras realizaban coberturas en las inmediaciones del edificio donde se encontraba el presidente Donald Trump.

El incidente ocurrió en momentos especialmente sensibles para la política internacional, ya que Trump permanecía dentro de la Casa Blanca siguiendo de cerca las negociaciones con Irán para avanzar hacia un posible acuerdo diplomático sobre el conflicto en Medio Oriente. Tras escucharse las detonaciones, agentes del Servicio Secreto ordenaron evacuar rápidamente a periodistas y trabajadores de prensa hacia la sala de conferencias.

Corresponsales de cadenas como CNN y ABC News relataron escenas de tensión y desconcierto mientras la zona era inmediatamente cerrada y reforzada con un operativo de seguridad. Según las primeras informaciones, los disparos habrían ocurrido en las inmediaciones de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Northwest, muy cerca del perímetro presidencial.

Se desplegó un operativo en la Casa Blanca. Foto: La Nación.

Periodistas relataron momentos de pánico

La corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Selina Wang, publicó un video en redes sociales donde quedó registrado el momento exacto en el que comenzaron a escucharse los disparos. En las imágenes se observa cómo la periodista estaba grabando contenido desde el jardín norte cuando repentinamente comenzaron las detonaciones, indicaron fuentes estadounidenses citadas por La Nación.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

“Estaba en medio de la grabación de un video para mis redes con mi iPhone desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora”, escribió posteriormente en la red social X.

En el video difundido se escucha una sucesión de sonidos similares a disparos cada vez más cercanos. La periodista reacciona con sorpresa y rápidamente se arroja al suelo junto a la persona que la acompañaba detrás de cámara, mientras otros trabajadores de prensa corren buscando refugio dentro del edificio.