Ataque a Trump: el tirador ya habría tenido un "plan estructurado" para matar al presidente de EE.UU.

Nuevas revelaciones del ataque a Trump. Al parecer, el tirador Cole Tomas Allen cruzó los EE.UU. en tren y se hospedó en el hotel de la gala antes del atentado sacuden la investigación federal en Estados Unidos, luego de que las autoridades confirmaran que el sospechoso de 31 años habría planificado durante semanas su intento de irrupción en un evento de alto perfil en Washington. El hecho, ocurrido durante una cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, dejó en evidencia fallas de seguridad y abrió interrogantes sobre los motivos del atacante.

Según informó el secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche, las primeras pericias indican que Allen habría viajado desde California hasta Chicago y posteriormente a Washington en tren, lo que refuerza la hipótesis de una planificación meticulosa. El sospechoso se habría alojado en el mismo hotel donde se realizaba la gala, uno de los eventos más importantes del calendario político y mediático estadounidense.

Las autoridades federales señalaron que el objetivo del atacante habría sido alcanzar a funcionarios del gobierno de Donald Trump presentes en la cena, incluido el propio presidente. El análisis preliminar de sus dispositivos electrónicos sugiere que mantenía un fuerte rechazo hacia figuras del poder político, aunque aún se investiga el alcance real de sus intenciones.

Foto: Clarín.

Una planificación que cruza el país

Las investigaciones apuntan a que Cole Tomas Allen no actuó de manera impulsiva, sino que habría preparado el ataque con antelación. Según fuentes judiciales, el hombre adquirió armas de fuego en los últimos tres años, entre ellas una pistola semiautomática y una escopeta, compradas legalmente en distintos momentos.

El traslado a través del país y su posterior alojamiento en el hotel de la gala refuerzan la teoría de un plan estructurado. Funcionarios del FBI realizaron allanamientos en su vivienda en California, donde secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que ahora están siendo analizados.

Se realizaron allanamientos en la vivienda del tirador. Foto: Clarín.

En paralelo, se intenta establecer si Allen actuó completamente solo o si pudo haber recibido algún tipo de apoyo o influencia externa. Por el momento, la línea oficial sostiene que se trataría de un “lobo solitario”, aunque no se descartan otras hipótesis, según publicó Clarín con información de EFE y AP.

El momento del ataque y la evacuación de Trump

El incidente se produjo pocos minutos después del inicio del evento. Allen habría intentado avanzar hacia el salón principal armado con cuchillos y un arma de fuego, pero fue interceptado por agentes del Servicio Secreto antes de lograr ingresar.

La escena se tornó caótica cuando se escucharon disparos en el perímetro de seguridad. El presidente Donald Trump fue evacuado rápidamente del escenario, mientras los asistentes se tiraban al suelo o se escondían debajo de las mesas en medio de la confusión.

Foto: Archivo Elonce.

Un agente resultó herido tras recibir un disparo en su chaleco antibalas, aunque se encuentra fuera de peligro. El atacante fue reducido en el lugar sin sufrir lesiones graves y trasladado posteriormente a un centro médico para evaluación.

Perfil del sospechoso e investigación en curso

En paralelo al avance de la investigación, comenzaron a conocerse detalles sobre la vida de Cole Tomas Allen. Según registros académicos y redes sociales, se trata de una persona con formación universitaria avanzada, con estudios en ingeniería y ciencias de la computación.

Había trabajado como tutor y desarrollador aficionado de videojuegos, y mantenía actividad en redes profesionales donde se mostraba como un perfil técnico. Incluso realizó una donación política en apoyo a Kamala Harris en 2024, según registros federales.

El presidente Trump calificó al atacante como un “loco” y un “lobo solitario”, mientras que la Casa Blanca confirmó que el evento fue suspendido y será reprogramado. La investigación continúa para determinar el verdadero alcance del plan y las posibles motivaciones ideológicas del agresor.

Las autoridades federales señalaron que en los próximos días se formalizarán los cargos contra Allen, mientras el caso sigue generando impacto político y fuertes cuestionamientos a los sistemas de seguridad en eventos oficiales de alto nivel en Estados Unidos.