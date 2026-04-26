Tiroteo en Washington: la investigación sostiene que Donald Trump no era el único objetivo

La investigación por el tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca incorporó una nueva línea de análisis. Según informó la Fiscalía de Estados Unidos, el atacante no habría tenido como único objetivo a Donald Trump, sino también a funcionarios que participaban del encuentro político y periodístico en Washington.

El episodio se produjo en el hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba una de las reuniones institucionales más tradicionales del calendario estadounidense. En el lugar se encontraban el presidente Donald Trump, miembros del gabinete, legisladores, diplomáticos y referentes de distintos medios de comunicación.

La nueva hipótesis fue planteada por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien explicó que los elementos reunidos hasta el momento llevaron a ampliar el enfoque inicial de la causa.

Según indicó Ámbito, el sospechoso podría haber intentado atacar a cualquier integrante de la cúpula gubernamental presente en el salón.

Qué analiza la fiscalía

De acuerdo con la información oficial, los investigadores revisan si la elección del lugar respondió a la concentración de autoridades nacionales en un mismo espacio. También se estudian el recorrido previo del acusado, el tipo de armamento secuestrado y los movimientos registrados antes del hecho.

Blanche sostuvo en declaraciones televisivas que, según las cámaras de seguridad y testimonios recogidos, el hombre logró atravesar parte del perímetro antes de ser reducido. “Disparó un par de veces, pero fue neutralizado de inmediato”, señaló en CNN.

El sospechoso permanece bajo custodia federal.

Hasta el momento no se comunicó un móvil definitivo. Sin embargo, los fiscales consideran que la escena y las circunstancias obligan a evaluar si se trató de un ataque dirigido contra varias figuras del gobierno y no exclusivamente contra Donald Trump.

Quién es el detenido

Las autoridades identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en California. Permanece bajo custodia federal mientras avanza la causa judicial.

Según trascendió, enfrenta cargos vinculados a agresión y violaciones a la legislación sobre armas. Además, continúan los análisis sobre dispositivos electrónicos, documentación personal y otros elementos secuestrados durante los allanamientos posteriores.

Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que las armas utilizadas habían sido adquiridas legalmente en años recientes.