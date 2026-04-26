"El tirador era un loco y estaba lejos": Trump minimizó el intento de magnicidio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al episodio ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y sostuvo que el atacante detenido “estaba muy lejos” de su ubicación, al tiempo que afirmó que el sistema de seguridad funcionó de manera efectiva.

El mandatario brindó una conferencia de prensa de urgencia acompañado por la primera dama, Melania Trump, y el director del FBI, Kash Patel. Allí detalló que el sospechoso, armado con un rifle, fue interceptado antes de acercarse al salón principal del hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento.

Según explicó, el individuo intentó atravesar los controles de acceso, pero fue neutralizado por las fuerzas de seguridad sin que se vulnerara el perímetro. “Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala”, señaló Trump al describir la confusión inicial que se generó entre los asistentes.

🇺🇸| Este fue el momento en que atentan contra la vida del Presidente Donald Trump en alta definición. Un comunista de izquierda radical demócrata efectuó disparos en la entrada de la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca. pic.twitter.com/zwiwev36yH — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 26, 2026

Entre los presentes se encontraban figuras clave del gobierno, como el vicepresidente JD Vance y el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Todos fueron evacuados en medio de un operativo de seguridad desplegado por el Servicio Secreto.

El presidente destacó la rapidez de la respuesta oficial y la comparó con el ataque ocurrido en Butler en 2024, donde había resultado herido. En ese sentido, afirmó que en esta ocasión el accionar fue “muy rápido” y evitó cualquier riesgo directo. “El salón estaba sellado”, remarcó.

Durante su intervención, Trump calificó al atacante como un “loco” y deslizó la hipótesis de que se trataría de un “lobo solitario”, sin apoyo externo. Además, señaló que el episodio no modificará su agenda política.

Mientras tanto, el FBI continuó con la investigación, tomando declaraciones a testigos y analizando material vinculado al detenido para determinar sus motivaciones.

La evacuación generó momentos de tensión en el hotel, con un despliegue de fuerzas de seguridad para resguardar a las principales autoridades presentes. El hecho volvió a poner en debate los mecanismos de protección en eventos de alta exposición pública en la capital estadounidense.

Finalmente, el mandatario buscó llevar tranquilidad al señalar que el ruido se escuchó a distancia y que en ningún momento comprometió su seguridad directa.