Qué se sabe del tiroteo en Washington donde evacuaron a Trump

Un grave incidente de seguridad sacudió la noche del sábado en Washington D. C., cuando disparos obligaron a evacuar al presidente Donald Trump durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

El hecho ocurrió en el Washington Hilton, donde se desarrollaba el tradicional evento que reúne a periodistas, funcionarios y figuras públicas. Según testigos, se escucharon entre cinco y ocho disparos, lo que generó pánico inmediato entre los asistentes.

Momentos de tensión durante la cena de los corresponsales de la Casa Blanca. Créditos: Reuters

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos irrumpieron en el salón, ordenaron a los presentes que se tiraran al suelo y escoltaron rápidamente al mandatario fuera del lugar. El operativo incluyó también la evacuación del vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios.

Momentos de tensión

Durante varios minutos, cientos de personas permanecieron resguardadas dentro del salón de banquetes, mientras las fuerzas de seguridad aseguraban el edificio. En el exterior, la zona fue completamente vallada, con fuerte presencia policial, sirenas y un helicóptero sobrevolando el área.

Minutos después, el propio Trump confirmó que el presunto tirador había sido detenido y que tanto él como el resto de los funcionarios se encontraban fuera de peligro. Las autoridades indicaron que no se registraron heridos.

Fueron evacuados varios miembros del gabinete como el Secretario de Salud Robert Kennedy. Créditos: Reuters

El caso es investigado por fuerzas federales, que buscan determinar cómo el atacante logró ingresar al hotel, que suele mantener áreas abiertas al público durante este evento, con controles de seguridad concentrados principalmente en el salón principal.

La situación generó preocupación por los protocolos de seguridad en uno de los eventos políticos y mediáticos más importantes del país, mientras se esperan más

detalles oficiales sobre lo ocurrido.