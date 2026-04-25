Irán reanudó los vuelos internacionales tras dos meses de conflicto

Irán reanudó vuelos internacionales este sábado tras dos meses de suspensión a causa del conflicto con Israel y Estados Unidos, luego de la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán en el marco de la tregua vigente.

Las primeras aeronaves despegaron durante la madrugada desde la capital iraní con destino a ciudades como Estambul, Mascate y Medina, marcando el inicio formal de la reactivación de las conexiones aéreas internacionales.

Según informaron medios locales, las autoridades aeroportuarias indicaron que esta nueva etapa operativa comenzó “con éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales” y anticiparon que la frecuencia de vuelos se incrementará de manera progresiva en los próximos días.

Reapertura progresiva del sistema aéreo

La reanudación de los vuelos internacionales se produjo pocos días después de que se restablecieran los servicios de cabotaje entre Teherán y Mashad, lo que consolidó la normalización gradual del transporte aéreo en el país.

El reinicio de las operaciones se dio en un contexto de cese de hostilidades, tras semanas de tensión que habían paralizado la actividad en las principales terminales aéreas iraníes.

Impacto tras el conflicto

Durante el período de guerra, las conexiones aéreas internacionales permanecieron suspendidas, afectando tanto el traslado de pasajeros como la logística comercial.

Con la reactivación de los vuelos, las autoridades buscan recuperar el flujo aéreo y restablecer la conectividad con distintos destinos de la región, en un proceso que se desarrollará de manera escalonada.