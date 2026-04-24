Irán eximirá a algunos países del pago de peajes en el estrecho de Ormuz

Irán concedió exenciones a algunos países en el pago de las tarifas de tránsito por el estrecho de Ormuz, afirmó el embajador iraní en Rusia, Kazem Jalali.

"Actualmente, hemos otorgado exenciones para algunos países, pero no sé qué ocurrirá en el futuro. En cualquiera de los casos, nuestra Cancillería está tratando aplicar las exenciones previstas para los países amigos, como Rusia", expresó el diplomático. Las declaraciones fueron publicadas el jueves por la agencia RIA Novosti, según informó Xinhua.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento iraní Hamid Reza Haji Babaei declaró el jueves que Irán recibió por primera vez ingresos procedentes de tarifas por el tránsito a través del estrecho de Ormuz, y que los fondos fueron transferidos al banco central del país, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Los planes de tarifas para pasar a través del estrecho de Ormuz fueron anunciados por Irán tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, con el argumento de los costos asociados a garantizar la seguridad de esta vía marítima clave.

La república islámica indicó que reabrirá dicho paso una vez que se levante completamente el bloqueo naval estadounidense.

La importancia del estrecho de Ormuz reside en que es la única salida marítima a océano abierto de la zona y por allí transitaban diariamente unos 20 millones de barriles de petróleo antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte del consumo mundial.