Visa permitirá que ChatGPT realice transacciones por los usuarios

La plataforma ChatGPT compras dio un paso hacia la automatización del comercio electrónico luego de que Visa anunciara la integración de su red de pagos con el popular chatbot desarrollado por OpenAI. La iniciativa permitirá que agentes de inteligencia artificial no solo recomienden productos, sino que también puedan concretar adquisiciones y completar transacciones en nombre de los usuarios.

La novedad representa una evolución en el uso de la inteligencia artificial aplicada al consumo. Hasta ahora, los intentos de incorporar sistemas similares estaban limitados a determinados comercios o plataformas específicas. Con esta integración, las operaciones podrán realizarse en cualquier establecimiento que acepte Visa como medio de pago.

La propuesta busca transformar a los asistentes virtuales en participantes activos dentro de la economía digital. Los usuarios podrán vincular sus tarjetas Visa a ChatGPT para autorizar compras gestionadas por agentes de IA, simplificando procesos que actualmente requieren múltiples pasos y validaciones manuales.

Una nueva etapa para el comercio impulsado por inteligencia artificial

A finales del año pasado, OpenAI había lanzado una función denominada Instant Checkout, que permitía a ChatGPT buscar productos específicos en internet y actuar como un asistente de compras digital.

Sin embargo, aquella herramienta presentó limitaciones operativas y no logró una adopción masiva. Entre los factores que dificultaron su expansión se encontraban errores en el proceso de compra y las comisiones que debían afrontar los comercios, situación que derivó en la eliminación del servicio durante el mes de marzo.

Con el nuevo esquema, OpenAI aportará la tecnología necesaria para que los agentes de inteligencia artificial puedan interactuar con los usuarios, evaluar opciones de compra y ejecutar decisiones previamente autorizadas. Visa, por su parte, será responsable de la infraestructura de pagos, la validación de transacciones y los mecanismos de seguridad destinados a prevenir fraudes.

Cómo funcionará el sistema y cuáles son los desafíos

Durante la presentación realizada en San Francisco, el director de producto y estrategia de Visa, Jack Forestell, explicó: "A medida que los agentes de IA se convierten en participantes activos de la economía, el enfoque de Visa es garantizar que las transacciones sean confiables, seguras y fluidas".

Como ejemplo práctico, el ejecutivo describió el caso de un usuario que solicita a ChatGPT encontrar auriculares inalámbricos por menos de 150 dólares. Una vez identificada una oferta adecuada, el sistema podría avanzar con la compra y completar el pago utilizando la tarjeta previamente vinculada por el cliente.

No obstante, la iniciativa también genera interrogantes dentro del sector financiero y comercial. Bancos y minoristas observan con cautela la posibilidad de que agentes automatizados administren transacciones económicas, especialmente ante situaciones en las que un usuario considere que una compra fue incorrecta o no autorizada.

Para enfrentar esos riesgos, Visa anunció la implementación de diversas medidas de protección, entre ellas límites de gasto configurables, pasos de aprobación obligatorios y la posibilidad de restringir las operaciones a determinados comercios autorizados. Mientras tanto, empresas competidoras como Mastercard también avanzan en el desarrollo de soluciones similares, consolidando una tendencia que podría redefinir la manera en que consumidores y empresas interactúan con el comercio digital en los próximos años.