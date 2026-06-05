Habilitaron cursos gratuitos digitales para jubilados y mayores de 65 años

Los jubilados y adultos mayores de 65 años ya pueden acceder a cursos gratuitos de formación digital a través de Formando Capital Humano. La iniciativa busca reducir la brecha tecnológica y promover la inclusión digital en uno de los sectores etarios más afectados por la transformación tecnológica reciente.

La propuesta incluye capacitaciones virtuales para aprender sobre inteligencia artificial, uso de celulares, economía familiar y herramientas digitales de uso cotidiano.

Listado de cursos

La plataforma cuenta con capacitaciones virtuales y gratuitas que pueden realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, facilitando el acceso incluso para quienes no tienen experiencia previa en entornos digitales. Desde el Gobierno destacan que el objetivo es fortalecer la autonomía digital de los adultos mayores y brindarles herramientas prácticas para la vida diaria.

Entre los cursos disponibles para mayores de 65 años se encuentran: Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa, Descubriendo el mundo digital a través del celular, Billeteras virtuales: el futuro del dinero, ¿Qué es WhatsApp Business?, Economía familiar: planificación y hábitos para la organización cotidiana, Facebook para emprendedores e Introducción a la Lengua de Señas Argentina.

Expansión de la alfabetización digital

Además, el portal ofrece guías prácticas para acceder al home banking, como generar una clave PIN para la tarjeta de débito, cómo usar Google Maps y cómo prevenir accidentes en casa, entre otros contenidos orientados a la vida cotidiana.

Los interesados deberán ingresar al portal de Formando Capital Humano, crear una cuenta gratuita y seleccionar el curso que desean realizar.