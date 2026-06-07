Instagram ya no tiene el cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados: qué significa

Instagram modificó una de las herramientas de privacidad más importantes de su sistema de mensajería. Desde el 8 de mayo, la plataforma de Meta eliminó el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos (DMs), una función que impedía que terceros, incluida la propia empresa, accedieran al contenido de las conversaciones.

Con este cambio, los mensajes privados vuelven a estar protegidos únicamente mediante cifrado estándar. Esto significa que los datos continúan resguardados frente a posibles interceptaciones externas durante su transmisión, pero Meta recupera la capacidad técnica de acceder al contenido de los chats cuando lo considere necesario por razones de seguridad, legales o comerciales.

La decisión representa un giro significativo respecto de la estrategia de privacidad que la compañía había impulsado durante los últimos años bajo la premisa de fortalecer las comunicaciones privadas en sus plataformas.

Qué cambia para los usuarios

El cifrado de extremo a extremo garantizaba que únicamente el emisor y el receptor pudieran leer los mensajes intercambiados. Ni siquiera Meta podía acceder a textos, fotografías, videos o mensajes de voz protegidos bajo ese sistema.

Con la eliminación de esta herramienta, las conversaciones privadas pasan a estar sujetas a los mecanismos de monitoreo y moderación de la compañía. Esto permite a la plataforma detectar automáticamente determinados contenidos que anteriormente quedaban fuera de su alcance debido al cifrado.

Meta explicó que la medida responde principalmente a la escasa adopción de la función. Según la empresa, muy pocos usuarios activaban voluntariamente el cifrado en sus conversaciones, ya que se trataba de una opción que nunca estuvo habilitada de forma predeterminada.

Debate por privacidad y regulación

La decisión también se produce en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las grandes plataformas tecnológicas. Diversos gobiernos y organismos internacionales han impulsado medidas para facilitar la detección de delitos vinculados a la explotación infantil, el acoso y otros contenidos ilegales en internet.

Además, especialistas señalan que la entrada en vigor de nuevas normativas en Estados Unidos, como la denominada Take It Down Act, incrementó las exigencias sobre las empresas para remover rápidamente determinados contenidos, algo que resulta más complejo cuando los mensajes permanecen cifrados.

La medida generó críticas de organizaciones defensoras de la privacidad digital, que consideran que la eliminación del cifrado reduce las garantías de confidencialidad para millones de usuarios.

Alternativas para conversaciones privadas

Ante este escenario, expertos en seguridad informática recomiendan utilizar otras aplicaciones para intercambiar información sensible. Entre las opciones más mencionadas aparece WhatsApp, también propiedad de Meta, donde el cifrado de extremo a extremo continúa activado por defecto para mensajes y llamadas.

Otra de las plataformas recomendadas es Signal, ampliamente reconocida por especialistas en ciberseguridad debido a su enfoque en la privacidad y la mínima recopilación de datos de los usuarios.