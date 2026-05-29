Meta lanza suscripciones pagas de WhatsApp e Instagram: qué funciones exclusivas suman y cuánto cuestan

Meta lanza suscripciones pagas para WhatsApp e Instagram. La compañía tecnológica presentó sus nuevos planes "Plus" desde 2,99 dólares mensuales, orientados a brindar mayor personalización y opciones de privacidad.
La empresa tecnológica Meta, matriz de WhatsApp, Instagram y Facebook, anunció el lanzamiento de suscripciones mensuales pagas para sus principales aplicaciones. La medida busca generar nuevas vías de ingresos y competir directamente en el mercado de la inteligencia artificial contra firmas como OpenAI y Google.
Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, confirmó la novedad a través de un video oficial publicado en sus redes sociales. La ejecutiva detalló los precios y beneficios de estas nuevas modalidades, a las que describió como "funciones más divertidas" para los usuarios.
Nuevas funciones y herramientas de privacidad
En Instagram y Facebook, los usuarios de los planes "Plus" podrán extender la duración de sus historias para que permanezcan visibles por más de 24 horas. Además, el sistema permitirá visualizar los contenidos efímeros de otros perfiles de manera completamente invisible.
La suscripción habilitará también la creación de listas ilimitadas de contactos, superando la tradicional opción de "Mejores amigos", para segmentar mejor la audiencia.
A su vez, los usuarios tendrán acceso a métricas para saber cuántas personas volvieron a ver sus historias.
Por su parte, la aplicación de mensajería WhatsApp sumará opciones exclusivas de diseño. Los suscriptores accederán a nuevos stickers, tonos de llamada diferenciales y temas visuales para personalizar sus chats.
Precios en dólares y planes de inteligencia artificial
Los nuevos planes para redes sociales tendrán un costo de 3,99 dólares mensuales para Instagram Plus y Facebook Plus. En tanto, la versión premium WhatsApp Plus se ofrecerá por un valor más económico de 2,99 dólares al mes.
En paralelo, la empresa presentó la línea "Meta One", enfocada exclusivamente en herramientas avanzadas de inteligencia artificial. El plan básico Meta One Plus costará 7,99 dólares, mientras que la versión Premium para empresas alcanzará los 19,99 dólares mensuales.
La compañía adelantó además la existencia de una tercera opción corporativa de alto rendimiento. Esta suscripción, que incluirá funciones de IA mucho más avanzadas, partirá desde los 50 dólares por mes.
Pruebas internacionales y continuidad de servicios gratuitos
Las autoridades de la empresa aseguraron que las funciones básicas de WhatsApp, Instagram y Facebook continuarán disponibles sin costo, preservando la experiencia central.
Asimismo, se aclaró que el asistente virtual Meta AI mantendrá su acceso libre y gratuito directamente desde las plataformas del ecosistema.
El despliegue de estas suscripciones se encuentra actualmente en fase inicial de pruebas. La implementación abarcará próximamente países seleccionados de Latinoamérica, Asia y Medio Oriente, para luego evaluar una expansión global.