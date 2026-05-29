Venta de televisores por el Mundial: promocionan Smart TV de 50 pulgadas por menos de $600.000

Creció la venta de televisores en la previa del Mundial

La venta de televisores y equipos de calefacción mostró un importante movimiento en las últimas semanas, impulsada por la proximidad del Mundial y la llegada de las primeras jornadas de frío intenso. Así lo indicaron desde una cadena de electrodomésticos de Paraná, donde destacaron un crecimiento sostenido de las consultas y compras de estos productos.

El gerente de la sucursal de CetroHogar, Alejandro Acevedo, señaló a Elonce que la previa de la competencia deportiva internacional generó un renovado interés por los televisores de mayores dimensiones, especialmente aquellos de 50 pulgadas en adelante.

Creció la venta de televisores en la previa del Mundial (foto Elonce)

“Estamos a vísperas del Mundial y somos una de las empresas que ofrece promociones reales. La gente está buscando cambiar su televisor y, principalmente, elegir uno más grande”, explicó.

Predominan los televisores de gran tamaño

Según detalló, actualmente pueden encontrarse televisores de 32 pulgadas desde 269.000 pesos, mientras que los equipos de 50 pulgadas parten de los 569.000 pesos. También existen opciones de 55, 65, 85, 98 y hasta 115 pulgadas.

Acevedo sostuvo que la mayoría de los clientes apunta a modelos de gran tamaño. “Por suerte eligen los televisores grandes. Hoy la gente busca cambiar su equipo por uno de 50, 55 o 65 pulgadas”, afirmó.

Creció la venta de televisores y calefactores en la previa del Mundial

En cuanto a las modalidades de pago, indicó que predominan las compras financiadas mediante créditos propios de la empresa o tarjetas bancarias con planes de cuotas sin interés. No obstante, también se registran operaciones al contado mediante efectivo o transferencias bancarias.

“El cliente sigue eligiendo pagar en cuotas, aunque también tenemos quienes aprovechan descuentos especiales abonando de contado”, comentó.

El Hot Sale impulsó las consultas

El comerciante explicó que el interés por renovar televisores comenzó a incrementarse semanas atrás, especialmente durante el último evento de descuentos online.

“Hace dos semanas tuvimos el Hot Sale y eso nos dio un puntapié importante. Fue una semana muy buena para nosotros, con muchas ventas de televisores”, señaló.

Creció la venta de televisores en la previa del Mundial (foto Elonce)

A su entender, la cercanía del Mundial profundizó esa tendencia y motivó a muchas familias a renovar sus equipos para seguir el torneo desde sus hogares. “Es real que la gente viene a cambiar el televisor porque se viene el Mundial”, aseguró.

También aumentó la demanda de calefacción

Paralelamente, el descenso de las temperaturas generó un incremento en las consultas por sistemas de calefacción.

Desde la firma indicaron a Elonce que los productos más buscados son los calefactores eléctricos y las estufas halógenas, principalmente por su practicidad y facilidad de instalación.

“Estos días que empezó el frío la gente se acerca a buscar calefacción. Lo eléctrico es lo que más sale por la practicidad”, explicó Acevedo.

Venta de calefactores en casa de electrodomésticos de Paraná (foto Elonce)

Los precios de estos equipos parten de los 39.000 pesos para algunas estufas halógenas, mientras que los calefactores a gas natural se comercializan desde los 259.000 pesos.

Con la combinación del Mundial y la llegada del invierno, los comercios del sector observan un escenario favorable para las ventas, impulsado tanto por la búsqueda de entretenimiento como por la necesidad de acondicionar los hogares para enfrentar las bajas temperaturas.