Ratificaron que sigue vigente el pasaje gratuito para personas con discapacidad en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos aclaró que una resolución nacional no modifica el derecho al transporte gratuito para personas con discapacidad ni para otros grupos protegidos por ley.
Ratifican la gratuidad del transporte para personas con discapacidad. La Secretaría de Transporte de Entre Ríos y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) informaron que continúa plenamente vigente el derecho al traslado gratuito para personas con discapacidad en los servicios de transporte alcanzados por la legislación nacional, mediante el uso del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y demás credenciales previstas por ley.
La aclaración surge ante consultas generadas por la Resolución Nº 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación. Desde el Gobierno provincial se precisó que la medida nacional no elimina ni modifica el derecho al pasaje gratuito.
En ese marco, el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, mantuvo conversaciones con autoridades nacionales vinculadas al sistema de pasajes para personas con discapacidad, entre ellas Fernando Cortez y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Maximiliano Patti.
Según se explicó desde Nación, la resolución elimina únicamente el esquema de compensaciones económicas que el Estado nacional otorgaba a las empresas interjurisdiccionales por los boletos gratuitos. Además, se aclaró que la normativa no alcanza a los servicios provinciales.
Las leyes que garantizan el acceso gratuito al transporte continúan vigentes:
• La Ley Nº 22.431: En su Art. 22, Inc. a, establece un sistema de protección integral para las personas con discapacidad y garantiza el acceso gratuito al transporte público.
• La Ley Nº 26.928: Protege a las personas trasplantadas y asegura derechos vinculados al acceso a la salud y al traslado.
• La Ley Nº 27.674: Brinda protección integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer, contemplando también beneficios relacionados con el transporte.
Desde Nación también remarcaron que la obligación de garantizar estos pasajes corresponde a las empresas prestatarias del servicio público de transporte. “Las personas con discapacidad continúan viajando gratuitamente. Lo que cambia es el esquema de compensación económica entre Nación y las empresas prestatarias”, explicó Steren.
Por su parte, el director del Iprodi, Diego Vélez, remarcó: “Queremos llevar tranquilidad a las personas con discapacidad y a sus familias. El derecho al transporte gratuito sigue vigente y desde la provincia vamos a continuar trabajando para garantizar su cumplimiento”.
Cómo funcionaba el sistema de compensaciones
El sistema de compensaciones había sido creado cuando las tarifas del transporte estaban reguladas por el Estado. En ese contexto, las empresas recibían un reintegro económico por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad.
Ese fondo tenía un tope mensual aproximado de 120 millones de pesos, distribuidos entre las empresas nacionales e interjurisdiccionales según la cantidad de boletos emitidos.
Sin embargo, desde hace alrededor de un año y medio esos pagos dejaron de realizarse de manera efectiva.
Con el actual proceso de desregulación del sistema nacional de transporte, las empresas cuentan con mayor libertad para definir tarifas y condiciones operativas. En ese marco, desde Nación sostienen que las gratuidades previstas por ley deben ser absorbidas por las propias empresas.
Trabajo conjunto en Entre Ríos
Desde el Gobierno provincial se ratificó el trabajo articulado entre la Secretaría de Transporte y el Iprodi para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad en todo el territorio entrerriano.
Asimismo, se recordó que la CNRT continúa siendo el organismo encargado de controlar el cumplimiento efectivo de estos derechos en los servicios nacionales.
Reclamos y consultas
Ante negativas, falta de cupo injustificada o inconvenientes para obtener pasajes gratuitos interjurisdiccionales, las personas usuarias pueden realizar reclamos ante la CNRT:
Teléfono: 0800-333-0300.
Sitio web oficial: Sección “Reclamos por pasajes gratuitos” en la web de la CNRT.
Oficinas: Habilitadas en las terminales de Paraná y Gualeguaychú.
También se recomienda realizar las reservas con al menos 48 horas de anticipación y conservar constancias o capturas de pantalla ante posibles inconvenientes.
En el caso de inconvenientes con pasajes provinciales, los reclamos pueden efectuarse ante la Secretaría de Transporte de Entre Ríos:
Teléfono: 0343-4207874.
Correo electrónico: mherman@entrerios.gov.ar.
Oficinas: Córdoba 411, Paraná.