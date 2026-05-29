La Ruta Federal del Conocimiento reunió a empresas y talentos en Mirador Tec en Paraná

La Ruta Federal del Conocimiento tuvo una nueva escala en Paraná con una jornada realizada este viernes en el Mirador Tec, donde funcionarios provinciales, empresarios y referentes de la economía del conocimiento analizaron oportunidades de desarrollo, empleo y exportación de servicios vinculados a la tecnología y la innovación.

El encuentro fue organizado en conjunto por el Gobierno de Entre Ríos y Argencon, entidad que nuclea a empresas del sector. La actividad buscó acercar a estudiantes, profesionales y emprendedores a las posibilidades que ofrece una de las industrias de mayor crecimiento en el país.

Participaron el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas; el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea; y el director del Mirador Tec, Carlos Pallotti, quienes destacaron el potencial de la provincia para insertarse en el mercado global de servicios basados en el conocimiento.

Una industria que genera empleo y exportaciones

Durante la presentación, Mocorrea explicó a Elonce que la economía del conocimiento constituye actualmente la tercera fuente de exportaciones de Argentina, detrás del complejo agroindustrial y de los sectores vinculados a la energía y la minería.

“Es una oportunidad para que profesionales argentinos trabajen en proyectos para diferentes lugares del mundo gracias a la tecnología”, señaló. Además, destacó que la actividad involucra a perfiles diversos, entre ellos programadores, diseñadores, abogados, contadores y especialistas en servicios profesionales.

El dirigente remarcó que la jornada tuvo como objetivo compartir experiencias y mostrar las oportunidades laborales que ofrece el sector, más que desarrollar una capacitación específica.

Entre Ríos apuesta al desarrollo tecnológico

Por su parte, Boleas valoró a Elonce la realización del encuentro en Paraná y sostuvo que la provincia busca consolidar una alianza estratégica entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento de la industria del conocimiento.

“Entre Ríos tiene mucho talento para ofrecer y queremos que las empresas nos consideren dentro de sus planes de desarrollo”, afirmó el ministro. Además, indicó que la provincia observa un importante margen de crecimiento respecto de la participación actual del sector en el empleo formal.

El funcionario también destacó el trabajo conjunto que se realiza con Santa Fe y Córdoba en el marco de la Región Centro para fortalecer políticas vinculadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.

Mirador Tec, un polo en expansión

Pallotti informó que el Mirador Tec atraviesa una etapa de fuerte crecimiento y que actualmente tiene ocupados prácticamente todos los espacios destinados a empresas.

Según detalló, funcionan allí 37 firmas tecnológicas, se incuban alrededor de 20 proyectos emprendedores y se desarrollan capacitaciones vinculadas a nuevas tecnologías e inteligencia artificial para distintos grupos etarios.

La Ruta Federal del Conocimiento reunió a empresas y talentos en Mirador Tec en Paraná

Además de las actividades empresariales y formativas, el espacio impulsa propuestas culturales y de divulgación tecnológica para acercar a la comunidad a los procesos de innovación que se desarrollan en la provincia.

La jornada de la Ruta Federal del Conocimiento ratificó el interés de Entre Ríos por consolidarse como un polo de innovación y desarrollo tecnológico, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo y fortalecer la inserción de profesionales entrerrianos en mercados internacionales.