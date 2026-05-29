Actualizaron las reglas sobre construcciones y actividades que afectan las operaciones aéreas

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó una modificación integral de la normativa que regula las construcciones, instalaciones y actividades capaces de afectar la seguridad de las operaciones aéreas en aeropuertos y aeródromos del país.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 330/2026 y actualiza distintos capítulos de la Parte 77 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil.

Según explicó el organismo, los cambios buscan adecuar la normativa a nuevas exigencias técnicas y reforzar la prevención de riesgos vinculados a la navegación aérea.

Qué cambia para las operaciones aéreas

La actualización incorpora nuevos criterios sobre estructuras, luminarias, antenas, actividades industriales y otros elementos ubicados en zonas cercanas a aeropuertos.

Entre los principales puntos, la normativa establece mayores restricciones para evitar interferencias eléctricas en radiocomunicaciones, encandilamiento a pilotos y situaciones que puedan atraer aves u otra fauna considerada riesgosa para las operaciones aéreas.

Además, se sumaron precisiones específicas sobre el uso de rayos láser visibles en áreas aeroportuarias y se delimitaron zonas protegidas para evitar afectaciones a la seguridad operacional.

Más controles para torres y turbinas eólicas

La resolución también fija nuevas exigencias para estructuras de gran altura y parques eólicos.

A partir de ahora, los objetos de más de 45 metros ubicados en áreas de influencia aeroportuaria deberán contar con sistemas automáticos de control de fallas lumínicas para garantizar la correcta señalización nocturna.

En el caso de las turbinas eólicas, la normativa incorpora requisitos específicos vinculados a pintura, iluminación y visibilidad aérea. El objetivo es reducir riesgos potenciales para las operaciones aéreas y mejorar la identificación de obstáculos por parte de las tripulaciones.

El rol de la ANAC

La nueva regulación ratifica que la ANAC continuará siendo el organismo encargado de monitorear el entorno de aeropuertos y aeródromos.

Entre sus funciones estará la detección de nuevos obstáculos, el control de estructuras y la aplicación de medidas correctivas cuando existan riesgos para la seguridad operacional.

Según se indicó oficialmente, la reforma también incorpora gráficos, tablas y referencias técnicas que habían quedado desactualizadas en versiones anteriores de la normativa.

La resolución entrará en vigencia desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.