Un hombre murió en Chajarí mientras mantenía relaciones con una mujer

Un hombre murió de manera repentina en una vivienda de Chajarí mientras mantenía relaciones sexuales, según se desprende de las actuaciones policiales realizadas tras el episodio ocurrido en barrio Curiyú.

El hecho ocurrió durante la noche del 21 de mayo y motivó la intervención de efectivos policiales, personal médico y la Fiscalía de turno.

De acuerdo a la información de Chajarí al Día, una mujer manifestó que el hombre se habría descompensado mientras ambos se encontraban en el interior del domicilio.

Cómo encontraron al hombre en Chajarí

Cuando la Policía llegó al lugar, otro hombre que residía en la vivienda explicó que convivía allí desde hacía aproximadamente un mes junto a la víctima, después de que éste se separara de su esposa.

Barrio Curiyú

En uno de los dormitorios de la casa, los efectivos encontraron al hombre acostado boca arriba sobre la cama y sin signos vitales.

En primera instancia intervino personal del hospital Santa Rosa y posteriormente el médico policial, quien confirmó que el fallecimiento se produjo por muerte súbita.

Qué dispuso la Fiscalía

Tras la constatación del fallecimiento, tomó intervención la Fiscalía correspondiente, que dispuso la entrega del cuerpo a sus allegados.

Según trascendió, ante la falta de respuesta inmediata de familiares directos, el amigo con el que convivía la víctima se hizo cargo de los trámites vinculados al cuerpo.

Días después, la mujer de la que el hombre se encontraba separado se presentó en la comisaría y fue informada sobre las actuaciones realizadas y las circunstancias del hecho.

Hasta el momento no se radicaron denuncias relacionadas con lo sucedido en la vivienda de Chajarí.