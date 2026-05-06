Murió un destacado polista tras descompensarse en pleno partido

El mundo del polo está de luto, tras el fallecimiento de Esteban D’Andrea Patrón Costas, de 34 años, durante un partido en Salta.
El polista Esteban D'Andrea Patrón Costas, de 34 años, murió el pasado sábado mientras participaba de una competición en Cafayate, luego de sufrir una descompensación. A pesar de que intentaron reanimarlo durante casi una hora, no lograron salvarle la vida.
Además de su relevancia en el ámbito del polo, la noticia de su fallecimiento resonó por haberse tratado del hijo del vicepresidente segundo del Senado salteño, Esteban D'Andrea.
De acuerdo a información publicada por El Tribuno de Salta, D’Andrea Patrón Costas se desvaneció de manera súbita en medio de un torneo de polo, la disciplina que lo había llevado a lucirse tanto en competencias nacionales como internacionales. De inmediato, se activaron las maniobras de asistencia y reanimación cardiopulmonar de inmediato, que se extendieron durante 50 minutos de manera aproximada, pero sin éxito.
De momento, no hay información oficial sobre las causas del deceso del joven, pero los allegados al polista detallaron que se trató de un “episodio súbito” sucedido en el plano de la actividad deportiva.
Un destacado jugador del polo salteño
Cun, como era apodado por su círculo íntimo, nació el 20 de enero de 1992. Estaba casado y tenía una hija. Era un destacado jugador del polo salteño y había sido parte de diferentes competencias, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Era un jugador respetado dentro del circuito y se mantenía con activa presencia en los torneos desarrollados en distintos puntos de Argentina.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida y de condolencia hacia sus familiares.
“Despedimos a Esteban “Cun” D’Andrea, muy querido, cuya partida deja un gran vacío en la comunidad del polo. Abrazo enorme a su familia y seres queridos en este momento tan doloroso", expresaron en un posteo desde Prensa Polo.
Asimismo, el municipio de El Carril emitió un comunicado en las últimas horas para expresar sus condolencias: "Su fallecimiento enluta a toda la comunidad de El Carril, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras. Acompañamos con respeto y sincero pesar al señor senador provincial Esteban D'Andrea y a toda su familia en este momento de inmenso dolor, rogando a Dios que les conceda consuelo y fortaleza. El intendente municipal y el Gobierno de El Carril se unen en oración por su eterno descanso".