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Residencias de salud: Entre Ríos tuvo un 61% más de inscriptos que en 2025

El Ministerio de Salud provincial informó que la convocatoria 2026-2027 alcanzó los 290 postulantes y destacó el crecimiento en especialidades críticas, además de la implementación de un nuevo sistema digital de inscripción.

29 de Mayo de 2026
Residencias de salud.
Residencias de salud.

El Ministerio de Salud provincial informó que la convocatoria 2026-2027 alcanzó los 290 postulantes y destacó el crecimiento en especialidades críticas, además de la implementación de un nuevo sistema digital de inscripción.

El sistema de residencias de salud de Entre Ríos registró un importante crecimiento en la cantidad de postulantes para el período 2026-2027, según informó el Ministerio de Salud provincial.

 

De acuerdo a los datos oficiales, se contabilizaron 290 inscriptos durante la actual convocatoria, frente a los 180 registrados el año pasado.

 

El incremento representa aproximadamente un 61 por ciento y fue destacado por las autoridades sanitarias como un indicador del interés creciente por la formación dentro del sistema público.

 

 

Más postulantes en especialidades críticas

 

Desde la coordinación de Residencias Médicas señalaron que el aumento de aspirantes se observó especialmente en áreas consideradas prioritarias para el funcionamiento del sistema sanitario.

 

Entre ellas mencionaron pediatría y clínica médica, dos especialidades fundamentales para la cobertura de servicios esenciales en hospitales y centros de salud de la provincia.

 

Según explicaron, el crecimiento de inscriptos fortalece las perspectivas de cobertura profesional en distintos efectores entrerrianos.

Además, remarcaron que el sistema de residencias de salud continúa consolidándose como uno de los principales espacios de formación y capacitación profesional.

 

 

Implementaron una plataforma digital propia

 

Otro de los puntos destacados de la convocatoria fue la puesta en marcha, por primera vez, de una plataforma provincial propia para la inscripción digital.

 

La herramienta fue desarrollada de manera conjunta entre la coordinación de Residencias Médicas y el área de Informática del Ministerio de Salud.

 

El nuevo sistema permitió realizar todo el proceso de inscripción de manera remota, evitando traslados y facilitando la participación de profesionales de distintas localidades de Entre Ríos y otras provincias.

 

 

Modernización y accesibilidad

 

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la implementación de la plataforma representa un avance en materia de modernización administrativa y transformación digital del Estado.

 

Además de agilizar los tiempos de gestión, el sistema busca garantizar procesos más accesibles, transparentes y ordenados.

 

Las autoridades también destacaron que la digitalización permitirá contar con información estadística sistematizada en tiempo real para fortalecer la planificación de políticas vinculadas a las residencias de salud en Entre Ríos.

Temas:

residencias de salud Entre Ríos
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