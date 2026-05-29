El riesgo país bajó y se ubica por debajo de los 490 puntos

El riesgo país se ubica por debajo de los 490 puntos mientras que los ADRs suben hasta 5,4%, en otra buena jornada para los activos locales. Esto sucede a la par de la buena jornada en los mercados globales ante medios tensiones por la guerra en Medio Oriente.
El riesgo país se ubica por debajo de los 490 puntos mientras que los ADRs suben hasta 5,4%, en otra buena jornada para los activos locales. Esto sucede a la par de la buena jornada en los mercados globales ante medios tensiones por la guerra en Medio Oriente.
Washington e Irán habrían avanzado en un acuerdo temporal para extender el cese al fuego y negociar sobre el programa nuclear iraní. Aun así, el mercado sigue cauteloso porque el conflicto en Medio Oriente todavía genera incertidumbre sobre el petróleo y el Estrecho de Ormuz. Pese a esto Wall Street opera positivos, lo que influye en los activos argentinos.
En las noticias locales, los datos de alta frecuencia siguen mostrando una inflación de mayo en torno al 2%, aunque con cierta aceleración puntual en alimentos y bebidas durante la tercera semana del mes. Ferreres registró una inflación general de apenas 0,3% semanal, mientras que la núcleo avanzó 0,6%, el mayor ritmo desde enero. EcoGo y LCG también detectaron fuertes subas en alimentos, especialmente en verduras y bebidas.
Aun así, las mediciones mensuales continúan consolidando una desaceleración respecto de abril. Ferreres proyecta un IPC de mayo entre 2,2% y 2,3%, mientras que la inflación núcleo ya corre cómodamente por debajo del 2% mensual. El mercado sigue viendo un proceso desinflacionario vigente, aunque con algo más de ruido en el corto plazo.
En ese contexto el S&P Merval avanza 0,3% a 3.100.347,960 puntos básicos y dentro de las acciones líderes que más avanzan se encuentra YPF (+1,7%), Banco Macro (+1,4%), y Edenor (+1,2%).
Se realiza la segunda licitación de mayo, con una oferta amplia que incluye Lecaps, Boncer, TAMAR, dollar linked y Bonares en dólares. El vencimiento ronda los $11 billones y el foco estará puesto en cómo se distribuye la demanda entre tasa fija, CER y cobertura cambiaria.