Paritarias: qué gremios superan los $2 millones y cuáles siguen perdiendo contra la inflación

Con aumentos que en promedio rondaron el 3,8%, las paritarias volvieron a mostrar fuertes diferencias entre sectores: mientras petroleros, farmacéuticos y bancarios lideran el ranking salarial con ingresos superiores a los $2 millones, otros gremios continúan negociando subas por debajo de la inflación y con dificultades para sostener el poder adquisitivo.

En medio de los debates con relación a los salarios y el ingreso disponible, en un mes importante por el cobro del aguinaldo, muchos acuerdos continúan ubicándose por debajo de la inflación, no sólo en referencia al IPC pasado sino también al observar el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de los próximos meses, que proyecta una inflación del 2% en julio y de alrededor de 1,8% entre agosto y octubre.

En ese contexto, las paritarias de mayo reflejaron un escenario completamente heterogéneo entre sectores. En promedio, los principales acuerdos salariales se ubicaron en torno al 3,8%, aunque con fuertes diferencias entre actividades vinculadas a energía, petróleo, minería, sanidad y finanzas, que continúan liderando el ranking salarial, y sectores ligados al consumo masivo, comercio, construcción o empleo informal, donde los incrementos siguen más rezagados.

Petroleros de Vaca Muerta, farmacéuticos y bancarios aparecen entre los convenios con mejores ingresos del mercado laboral argentino, con salarios que superan ampliamente los $2 millones mensuales, dependiendo de la categoría.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene una pauta salarial cercana al 2% mensual para facilitar homologaciones, mientras muchos gremios intentan negociar aumentos superiores o compensar la pérdida salarial mediante bonos y sumas no remunerativas. En paralelo, distintos informes privados advierten que la negociación colectiva comenzó a perder capacidad para sostener el salario real, especialmente en sectores afectados por el freno de la actividad económica y la caída del consumo.

Los gremios con aumentos acordados

Sanidad

La ATSA acordó la paritaria para laboratorios, farmacéuticas y veterinarias (CCT 42/89) con una suba del 9,4% sobre los básicos de marzo. Tras la actualización de abril, los salarios quedaron congelados a la espera de nuevas negociaciones. El sueldo más alto del sector corresponde a Profesionales A, con $3.059.089, mientras que las categorías más bajas —como peones y principiantes administrativos— perciben $1.600.707.

Farmacéuticos

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cerró una nueva paritaria para el trimestre abril-junio de 2026 y elevó el salario básico de farmacéuticos y bioquímicos por encima de los $3,4 millones. El acuerdo firmado con las cámaras empresarias fija básicos de $3.549.000 para este mes.

Además, los trabajadores perciben adicionales por Competencias, Gestión y Permanencia, que pueden elevar los ingresos cerca de un 30% adicional. El convenio alcanza a empleados de farmacias, droguerías y laboratorios encuadrados en los CCT 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22. Desde el gremio señalaron que el objetivo fue sostener salarios competitivos frente a la inflación y remarcaron que el sector continúa entre los convenios con mejores pisos salariales del país.

Construcción

Los trabajadores de la construcción perciben los mismos salarios que en mayo, luego del aumento del 1,8% aplicado sobre los básicos en abril.

El convenio vigente tiene validez hasta el 31 de mayo y, hasta el momento, todavía no fue oficializada una nueva escala salarial para junio. Por ese motivo, el sector aguarda el inicio de nuevas negociaciones paritarias. En caso de no alcanzarse un nuevo acuerdo, las empresas continuarían liquidando salarios con las escalas vigentes.

Además, el personal encuadrado en el Convenio Colectivo 545/08 recibió durante la segunda quincena de mayo un pago extraordinario de $500.000 bajo el concepto “Gratificación Única y Extraordinaria eficiencia operativa Cuenca Petrolera”.

Bancarios

La Asociación Bancaria acordó una nueva suba salarial del 2,6%, en línea con la inflación, y elevó el salario inicial del sector por encima de los $2,3 millones mensuales. Tras el nuevo entendimiento firmado con las cámaras empresarias, el sueldo básico quedó establecido en $2.319.195 brutos.

Además, el gremio conducido por Sergio Palazzo confirmó una actualización del bono por el Día del Bancario, que pasó a un mínimo de $2.067.482. Desde el sindicato señalaron que el aumento impacta sobre todos los conceptos salariales, incluyendo adicionales convencionales y sumas no remunerativas.

Camioneros

Los trabajadores camioneros encuadrados en el Convenio Colectivo 40/89 comenzaron a cobrar desde mayo una nueva actualización salarial acordada entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias FADEEAC, FAETYL y CATAC.

La paritaria estableció una suba acumulada del 10,1% para el período marzo-agosto de 2026, distribuida en tramos mensuales consecutivos: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% tanto en julio como en agosto.

Además, el acuerdo incluyó una suma fija no remunerativa de $53.000 en marzo, de la cual $49.471 fueron incorporados posteriormente al salario básico desde abril. Las partes también acordaron una cláusula de revisión para junio, en función de la evolución de la inflación.

Choferes nucleados en la UTA

Los choferes de colectivos nucleados en la UTA perciben este mes un salario inicial superior a los $2 millones mensuales, incluyendo viáticos y adicionales. Tras la última actualización paritaria, el ingreso básico total para un conductor sin antigüedad quedó en $2.001.278. Además, el sector tiene un incremento del 1,6% y las partes también acordaron una cláusula de revisión para junio, en función de la evolución de la inflación.

Empleados de comercio

Los empleados de comercio nucleados en FAECyS cobrarán en junio nuevos aumentos salariales junto con un bono extraordinario de $120.000, tras el acuerdo paritario homologado por el Gobierno. La suba total acumulada para el trimestre abril-junio será del 5%, en donde el tramo de este mes será del 1,5% y 1,5% los sueldos de junio.

Con la última actualización, los salarios de junio oscilarán entre $1.233.585 para categorías iniciales y hasta $1.299.445 para administrativos y vendedores de categorías superiores, ya incluyendo el bono extraordinario. Además, las partes volverán a reunirse este mes para revisar el acuerdo frente a la evolución de la inflación.

Trabajadores del seguro

Los trabajadores del sector asegurador cobran salarios que superan los $3 millones en las categorías jerárquicas de compañías de seguros. Dentro del convenio principal del sector (CCT 264/95), los sueldos van desde $1,4 millones para categorías iniciales hasta $3.080.583 para Jerárquicos Grupo II, incluyendo adicionales por almuerzo o refrigerio.

En reaseguros (CCT 283/97), los salarios oscilan entre $882.779 y $1.428.757 para categorías analistas, mientras que en capitalización y ahorro (CCT 288/97) los básicos llegan hasta $2.037.725 para jerárquicos. Además, todos los convenios incluyen adicionales por antigüedad, productividad, almuerzo y refrigerio, que elevan significativamente los ingresos finales del sector.

Hoteleros y Gastronómicos

Los trabajadores que forman parte de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios (CACYR) nucleados en UTHGRA tendrán un aumento de los salarios básicos y una suma no remunerativa de acuerdo a cada categoría. La suma será de $8.000 y se depositará por única vez el 24 de junio de 2026.

Los gastronómicos, por otro lado, cobrarán más de $1 millón de sueldo básico bruto dependiendo la categoría. Además de los nuevos básicos, el acuerdo incorpora una gratificación extraordinaria no remunerativa, que no tiene incidencia en adicionales, aportes ni retenciones de ningún tipo y se incluyen a los básicos a partir del 1 de junio. Las partes se comprometieron a reunirse durante junio de 2026 para negociar la paritaria del período 1 de junio al 31 de mayo de 2027.

Trabajadores del plástico

Los trabajadores de la industria del plástico encuadrados en el CCT 797/22 cobran salarios por hora que van desde $5.959 para operarios hasta $8.353 para oficiales especializados, además de una suma fija no remunerativa de $80.000. El esquema contempla este mes $80.000 de no remunerativos + 1,7% al básico.

Los trabajadores de la industria del plástico encuadrados en el CCT 797/22 cobran en mayo con una suma fija no remunerativa de $80.000. En producción, los valores por hora van desde $5.959,44 para operarios hasta $8.353,43 para oficiales especializados.

Trabajadores de clubes deportivos

Los trabajadores nucleados en UTEDYC bajo el CCT 804/23 cobrarán un aumento salarial del 3%, como parte del nuevo acuerdo paritario trimestral firmado por el gremio. El convenio prevé además nuevas subas acumulativas del 3% en junio y 2,5% en julio, aplicadas sobre los salarios ya actualizados del mes anterior.

En paralelo, el sindicato también acordó incrementos para otras ramas de actividad. En mutuales (CCT 807/23), los empleados perciben una suba acumulativa del 3% en mayo, mientras que en clubes y AFA los trabajadores cobran un aumento del 3% correspondiente al tramo salarial de mayo dentro de una recomposición total del 12,5% pactada entre marzo y junio.

Trabajadores rurales

Los trabajadores rurales nucleados en UATRE cobran desde mayo salarios que parten desde $1.088.358 para peones generales y superan los $1,6 millones para tractoristas y maquinistas de cosecha. El acuerdo homologado por el Gobierno también incluye sumas no remunerativas adicionales para todas las categorías.

Entre las escalas más altas aparecen los encargados rurales, con salarios de $1.384.853, y los trabajadores de cosecha y maquinaria agrícola, que alcanzan $1.666.580 mensuales. En la actividad porcina, los sueldos van desde $1.114.674 para peones generales hasta $1.433.967 para encargados. La paritaria de UATRE mantuvo los adicionales históricos del régimen agrario. El convenio establece un plus por antigüedad del 1% del salario básico por cada año trabajado hasta los 10 años y del 1,5% anual para quienes superen esa antigüedad.

Trabajadores de carga y descarga

Los trabajadores encuadrados en el CCT 733/15 cobran salarios que superan los $1,5 millones en las principales categorías. Entre los operarios, los sueldos van desde $1.277.606 para categoría 4 hasta $1.500.583 para categoría 1, además de sumas no remunerativas que alcanzan hasta $75.940.

Pasteleros

Los trabajadores nucleados en el gremio de Pasteleros cobrarán una asignación no remunerativa de un 5,06% para todas las categorías.

Mineros

Los trabajadores mineros nucleados en AOMA cobran salarios que rondan entre $1 millón y $1,35 millones básicos, según la rama de actividad. En Cemento Portland y Molienda de Minerales, el aumento será del 2%.

En la rama Extractiva, los salarios básicos alcanzaron aproximadamente $1.350.000 básicos para los trabajadores encuadrados en el convenio 38/89, con un aumento del 3% este mes luego de una recomposición superior al 9% acumulativo.

Petroleros

Los trabajadores petroleros de Vaca Muerta cobran desde mayo un salario mínimo bruto cercano a los $3,9 millones para jornadas de ocho horas, tras la recomposición salarial del 8,6% acordada para Neuquén, Río Negro y La Pampa. Se trata de uno de los pisos salariales más altos del mercado laboral argentino.

Aunque el aumento pactado fue del 8,6%, el impacto efectivo sobre el salario de bolsillo ronda el 7,7%, debido a descuentos, aportes y retenciones propios de la actividad petrolera.

Papeleros

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ) cerró uno de los acuerdos salariales más altos del año dentro del sector industrial, tras pactar una recomposición del 13% para la rama Envases encuadrada en el CCT 719/15.

El entendimiento contempla aumentos sobre salarios básicos, adicionales, viáticos y subsidios, con vigencia entre marzo y julio de 2026, consolidando una mejora salarial acumulada para los trabajadores de la actividad.

Encargados de edificios

Los encargados de edificios nucleados en SUTERH cobran desde mayo salarios que van desde aproximadamente $525.000 para media jornada hasta más de $1,5 millones para intendentes. Además, el acuerdo paritario incorporó un aumento del 2% sobre los básicos y una suma fija remunerativa mensual de $80.000 para jornada completa.

Entre las categorías principales, un encargado permanente sin vivienda cobra entre $1.050.581 y $1.260.697 según categoría, mientras que los mayordomos perciben hasta $1.307.486. El convenio también mantiene adicionales por antigüedad, viáticos, retiro de residuos, limpieza de coches y zona desfavorable.

Mecánicos

Los mecánicos nucleados en SMATA cobran salarios que superan los $1,5 millones para las principales categorías mensualizadas, además de sumas no remunerativas adicionales. Dentro del convenio CCT 27/88, un Auxiliar de Primera percibe $1.427.875 de básico más $130.936 no remunerativos, mientras que choferes y auxiliares de cuarta cobran alrededor de $1,22 millones totales.

En el caso del personal jornalizado, los valores por hora van desde $6.130 para peones hasta $7.620 para oficiales inspectores, también con sumas no remunerativas adicionales. El acuerdo además mantiene extras por antigüedad y un adicional del 20% para trabajadores de la Patagonia.

Trabajadores de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros acordó nuevas mejoras salariales para los trabajadores de Servicios Rápidos encuadrados en el CCT 329/2000. En mayo, los empleados cobrarán un aumento no remunerativo del 3,8% junto con sumas fijas de entre $60.000 y $65.000 según la categoría.

Además, para los trabajadores de la rama Alfajores y Postres Industrializados (CCT 739/16), el gremio pactó una suba salarial del 3,4% sobre los haberes de abril que se liquidan durante mayo.

Panaderos

La Federación Obreros Empleados Panaderos y Afines de la Provincia de Buenos Aires (FOEPA) continúa con la negociación paritaria 2026-2027 y mantiene pendientes nuevos incrementos salariales para los próximos meses. El esquema acordado contempla una suba remunerativa del 2,5% en abril sobre los salarios de marzo y otro aumento del 2% en mayo calculado sobre los haberes actualizados de abril.

Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) acordó para mayo de 2026 un incremento salarial del 3,4% sobre las escalas de abril, además de un pago único equivalente al 3,4% de los salarios conformados de cada categoría.

El aumento impactará también en el cálculo del Día del Trabajador Telefónico correspondiente a 2027, consolidándose dentro de las escalas salariales del sector.

Empleadas domésticas

Las empleadas domésticas cobran un nuevo aumento salarial del 1,6% acumulativo sobre los valores de abril, dentro del esquema paritario acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Para la categoría de Tareas Generales -la más numerosa del sector- el valor mínimo quedó en aproximadamente $3.463 por hora con retiro y más de $424.800 mensuales para jornada completa. En asistencia y cuidado de personas, los salarios ascienden a unos $3.723 por hora y alrededor de $470.766 mensuales con retiro.

Marítimos

Los gremios marítimos agrupados en la FeSiMaF acordaron una recomposición salarial del 10,05% para el trimestre abril-junio de 2026 con las cámaras empresarias del sector naviero.

El aumento alcanza a trabajadores marítimos y fluviales nucleados en sindicatos como SOMU, SICONARA, Capitanes y Patrones, entre otros, y busca sostener el poder adquisitivo de los salarios en medio de las negociaciones paritarias del sector y las tensiones por la situación de la marina mercante nacional.

Visitadores médicos

Los visitadores médicos cerraron una recomposición salarial acumulada del 10,48% para el período enero-mayo de 2026 y llevaron el ingreso mínimo garantizado a $2.242.335,83 desde mayo.

El nuevo esquema salarial fija un básico de $1.742.638,53, al que se suman adicionales por tenencia de muestras y comercialización. Además, el convenio mantiene un adicional por antigüedad de $20.215,56 por cada año trabajado, hasta un máximo de 15 años.