El dólar oficial permaneció estable a $1.430 para la venta este jueves

A nivel minorista, el dólar permaneció a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posiciona a $1.859. Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.433,20, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.486,89.
El dólar oficial retrocedió este jueves en el segmento mayorista, pero se sostiene cerca de máximos en el mes. Esto se dio en el marco de una acentuación de las compras por parte del Banco Central (BCRA), que ya superan los u$s9.200 millones en 2026, impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.
El tipo de cambio cayó $2,5 a $1.410 para la venta en el segmento mayorista y la cotización sigue lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó en $1.755,44, con una brecha del 24,5%. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s678,2 millones.
En tanto, los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas en tramos de 2026 y de 2027, por hasta 1%. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.408 para fines de mayo y para fines de diciembre $1.611,5. El monto total transaccionado volvió a subir y se ubicó en unos u$s2.171 millones durante la jornada.
A nivel minorista, el dólar permaneció a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posiciona a $1.859. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar alcanzó un promedio ponderado de $1.430,45.
Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.433,20, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.486,89, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%. En tanto, el dólar blue bajó $10 a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.
La dinámica del tipo de cambio continúa contrastando con la inflación acumulada del año, que ronda el 14%, profundizando así la apreciación real del peso y reavivando el debate sobre atraso cambiario dentro del mercado.
BCRA aceleró compras y ya superó los u$s9.200 millones
El otro gran foco del mercado continúa siendo la acumulación de reservas y el ritmo de compras del BCRA. La autoridad monetaria sumó el miércoles otros u$s132 millones y extendió a 95 ruedas consecutivas la racha positiva en el mercado cambiario. Desde enero, el Central ya compró u$s9.234 millones, lo que representa más del 90% de la meta anual prevista para 2026.
Solo en mayo acumula adquisiciones por u$s2.079 millones, impulsadas principalmente por una mayor liquidación del agro y un mejor clima financiero local.
Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el ritmo de compras se aceleró significativamente durante las últimas semanas.
"La media móvil de cinco días pasó de u$s66 millones diarios durante la primera semana de mayo a u$s182 millones diarios recientemente, en paralelo a una mayor liquidación del agro", señalaron desde la sociedad de bolsa.
En el mercado creen que la cosecha gruesa todavía no volcó su flujo principal de dólares, por lo que esperan que las compras oficiales continúen acelerándose durante junio. A esto se suma un renovado dinamismo en el mercado de deuda corporativa.
De acuerdo con la consultora Invecq, las emisiones de obligaciones negociables ya superan los u$s1.600 millones en mayo, más que durante todo abril, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales.
El Gobierno apuesta a que tanto la liquidación agrícola como las colocaciones de deuda privada y provinciales ayuden a seguir fortaleciendo reservas y sostener la estabilidad cambiaria durante el segundo semestre.