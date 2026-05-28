Imágenes: comenzó la temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn

La temporada de ballenas en Puerto Madryn ya comenzó a mostrar sus primeras imágenes con la llegada de ejemplares de Ballena Franca Austral al Golfo Nuevo, uno de los escenarios naturales más reconocidos del país para el avistaje de fauna marina.

Aunque la temporada oficial de avistajes embarcados comenzará el 9 de junio, desde mayo ya se observan ballenas en distintos sectores de la costa chubutense, especialmente en el Área Natural Protegida El Doradillo.

Comenzó la temporada de ballenas en Chubut (foto Maxi Jonas y Frank Wirth)

Comenzó la temporada de ballenas en Chubut (foto Maxi Jonas y Frank Wirth)

Cada año, entre junio y diciembre, miles de ejemplares llegan a las aguas del Golfo Nuevo para reproducirse y criar a sus ballenatos, consolidando a la región como uno de los destinos de naturaleza más importantes de la Argentina.

El Doradillo, un espectáculo desde la costa

Uno de los grandes atractivos de Puerto Madryn es la posibilidad de observar ballenas desde la playa. En El Doradillo, la geografía de canto rodado y la pronunciada pendiente permiten que los animales se acerquen a pocos metros de la orilla.

Comenzó la temporada de ballenas en Chubut (foto Maxi Jonas y Frank Wirth)

Comenzó la temporada de ballenas en Chubut (foto Maxi Jonas y Frank Wirth)

Este comportamiento suele darse principalmente con hembras que están en etapa de gestación o acompañadas por sus crías, buscando zonas tranquilas y protegidas.

Por otra parte, el avistaje embarcado tiene como epicentro a Puerto Pirámides, dentro de la Península Valdés, área declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Las excursiones duran aproximadamente 90 minutos y ofrecen una alta probabilidad de encuentro con los cetáceos, en una experiencia considerada única a nivel mundial.

Turismo sustentable y conservación

El modelo de avistaje desarrollado en la Patagonia argentina está basado en criterios de conservación y turismo responsable. Las actividades se encuentran reguladas por normativas provinciales que establecen distancias, tiempos de permanencia y cantidad de embarcaciones autorizadas.

Comenzó la temporada de ballenas en Chubut (foto Maxi Jonas y Frank Wirth)

Comenzó la temporada de ballenas en Chubut (foto Maxi Jonas y Frank Wirth)

Desde 2005 se aplica la denominada “técnica patagónica”, un protocolo que busca minimizar el impacto humano sobre la fauna marina y garantizar el bienestar de los animales.

Los controles son realizados por guardafaunas y personal de Prefectura Naval Argentina, mientras que las infracciones pueden derivar en sanciones e incluso inhabilitaciones para operar.

El crecimiento sostenido de la población de ballenas en el Golfo Nuevo, con más de 2.200 ejemplares registrados en las últimas temporadas, refuerza la necesidad de profundizar las políticas de conservación y educación ambiental.

Un destino con múltiples atractivos

Además del avistaje de ballenas, la región ofrece la posibilidad de observar lobos marinos, pingüinos, delfines, aves costeras y otras especies que forman parte del ecosistema patagónico. Entre los sitios turísticos más visitados se encuentran la Isla de los Pájaros, Punta Delgada, Caleta Valdés y Punta Norte.

Comenzó la temporada de ballenas en Chubut (foto Maxi Jonas y Frank Wirth)

Comenzó la temporada de ballenas en Chubut (foto Maxi Jonas y Frank Wirth)

Puerto Madryn también fue declarada Capital Nacional del Buceo y cuenta con una amplia oferta cultural y científica, entre ellas el Ecocentro Pampa Azul y el Museo Municipal de Arte.