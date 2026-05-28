Concluyeron reparaciones en las redes de agua y cloacas y se normalizan servicios en diferentes zonas

La reparación de redes de agua y cloacas finalizó este jueves en distintos sectores de Paraná, tras una jornada de trabajos preventivos, de mantenimiento y rehabilitación ejecutados por cuadrillas municipales y profesionales técnicos. Las tareas afectaron de manera transitoria el abastecimiento del servicio en algunas zonas de la ciudad.

Desde el municipio informaron que el suministro de agua potable comenzó a restablecerse de forma gradual y progresiva durante la tarde en los sectores alcanzados por las intervenciones. Las obras incluyeron reparaciones en cañerías distribuidoras, mantenimiento de redes cloacales y mejoras en infraestructura sanitaria.

Reparaciones en la zona oeste y avenida Ramírez

Uno de los principales frentes de obra se desarrolló en calle Montiel, en cercanías de Casiano Calderón, donde se reparó un caño de distribución e impulsión de agua potable de 400 milímetros. Las tareas permitieron normalizar el funcionamiento del sistema en la zona oeste de la ciudad.

Asimismo, en avenida Ramírez y calle Candiotti se ejecutaron trabajos complementarios sobre la nueva red de agua potable habilitada recientemente. Esa infraestructura forma parte de la obra “Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la ciudad de Paraná”.

A raíz de esas intervenciones, vecinos de barrios cercanos registraron restricciones temporarias en la provisión de agua potable durante varias horas.

Liberaron calles afectadas por las obras

En paralelo, se rehabilitaron todos los carriles de circulación vehicular en calle Gualeguaychú, en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen, donde se había reparado una antigua cañería distribuidora de agua potable.

También quedó habilitada media calzada en calle 25 de Mayo, entre Hipólito Yrigoyen y Presidente Illia, en sentido oeste-este. En ese sector se realizaron trabajos de mantenimiento en el sistema de recolección de líquidos cloacales.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con precaución debido a la presencia de señalización y maquinaria en la zona intervenida.