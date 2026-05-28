Conflicto en Granja Tres Arroyos: la audiencia pasó a cuarto intermedio y los trabajadores se movilizaron

Representantes gremiales y de la empresa Granja Tres Arroyos participaron este jueves de una audiencia de conciliación laboral en Concepción del Uruguay, en el marco del conflicto que afecta a la planta avícola local.

Según el comunicado difundido por los sindicatos intervinientes, la reunión se desarrolló ante la autoridad administrativa laboral encabezada por el Dr. Marcos Ayerbe, publicó La Pirámide.

Protesta en Concepción del Uruguay (foto Fabio Moscatelli)

Por la parte empresaria participó la Dra. Leylen Irungaray, mientras que en representación sindical estuvieron presentes Sergio Vereda, secretario general del Sindicato de la Carne, y Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de Industrias de la Alimentación.

De acuerdo al documento, las partes no lograron arribar a un acuerdo que satisfaga a todos los sectores involucrados, por lo que la audiencia pasó a cuarto intermedio.

Además, se informó que próximamente se fijará una nueva fecha para retomar las negociaciones en la sede central de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Paraná.

El encuentro se produjo luego de días de fuerte tensión tras el anuncio de cierre por tiempo indeterminado de la planta y la creciente preocupación de trabajadores y familias vinculadas a la actividad avícola en la ciudad.

Trabajadores de Granja Tres Arroyos marchan en Concepción del Uruguay

Trabajadores de Granja Tres Arroyos, acompañados por representantes de ATE y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), marcharon este jueves en Concepción del Uruguay luego de que la empresa anunciara el cierre por tiempo indeterminado de su planta “La China”.

La concentración comenzó en la intersección de 9 de Julio y bulevar Los Constituyentes, desde donde empleados, familiares y allegados marcharon hacia Plaza General Francisco Ramírez para visibilizar la preocupación por la continuidad laboral y el impacto económico que atraviesan cientos de familias de la ciudad y la región.

Protesta en Concepción del Uruguay (foto Fabio Moscatelli)

La movilización también contó con la presencia de familiares y madres de empleados afectados, ante la incertidumbre por la continuidad laboral de cientos de trabajadores de la avícola.

El conflicto se profundizó después de que la compañía comunicara la paralización de las operaciones en la planta, argumentando conflictos gremiales y problemas operativos.

Actualmente, la empresa mantiene deudas salariales con cerca de 900 empleados, incluyendo el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo.

La situación generó preocupación en la ciudad debido al impacto económico y social que implica la posible pérdida de puestos de trabajo en una de las principales firmas avícolas del país.