La plaza Plaza Borges de Paraná se convirtió este jueves en escenario de los festejos por la Semana de los Jardines de Infantes y el Día de las Maestras Jardineras, con la participación de niños, familias y docentes de jardines maternales municipales de Paraná.

Festejos de jardineritos en Plaza Borges de Paraná (foto Elonce)

La jornada reunió a integrantes de los 30 jardines maternales que dependen del municipio de Paraná y contó con actividades recreativas, música, juegos y espectáculos para los más pequeños.

Festejos de jardineritos en Plaza Borges de Paraná (foto Elonce)

El viceintendente David Cáceres destacó a Elonce la importancia histórica de la fecha y recordó la figura de Rosario Vera Peñaloza, vinculada a la educación inicial en el país y a la historia educativa de Paraná.

Cáceres señaló además que los jardines municipales contienen a más de mil chicos y chicas de entre 45 días y 3 años, donde además de educación reciben desayuno y almuerzos saludables.

El funcionario también destacó el trabajo de docentes y auxiliares. “Con mucha vocación de servicio atienden a los más pequeños”, afirmó.

Más de mil niños participaron de los festejos por el Día de los Jardines en Plaza Borges de Paraná

Por su parte, el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, resaltó la transformación de plaza Borges y aseguró que el espacio se convirtió en un punto de encuentro para actividades comunitarias y recreativas. “Hace poco más de un año esto era un baldío y hoy podemos realizar actividades con los jardines y las familias”, indicó.

El secretario municipal de Educación y Cultura, Rubén Clavenzani, remarcó a Elonce el valor de la educación inicial y el rol de las maestras jardineras en la formación de los niños. “Hoy es un día para conmemorar y para destacar la importancia del amor, el afecto y el juego en la educación inicial”, sostuvo.

El funcionario recordó además que el municipio cuenta con 30 jardines maternales y una matrícula de aproximadamente 1.500 niños y niñas.

Festejos de jardineritos en Plaza Borges de Paraná (foto Elonce)

La celebración incluyó espectáculos artísticos, payasos y propuestas lúdicas destinadas a promover el aprendizaje y la recreación de los niños en un ambiente festivo junto a sus familias y docentes.