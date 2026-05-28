En el marco de la Semana de los Jardines de Infantes y el Día de las Maestras Jardineras, alumnos del jardín Sancho Panza disfrutaron de una jornada recreativa en la calesita de la plaza Plaza Apolinario Osinalde del Parque Urquiza, en la ciudad de Paraná.

La actividad reunió a niños de entre 2 y 5 años, quienes compartieron juegos, paseos y canciones tradicionales en una mañana marcada por el buen clima y la alegría de los más pequeños.

La directora del jardín, Valeria Ruhl, destacó a Elonce la importancia de generar experiencias distintas para los alumnos en una fecha tan especial para el Nivel Inicial. “Es una oportunidad diferente que puede ofrecer el jardín. Hoy disfrutamos de un día hermoso y de una propuesta distinta para los chicos”, expresó.

Una jornada para celebrar las infancias

Durante el encuentro, los niños pudieron disfrutar de varias vueltas en la tradicional calesita mientras docentes y familias acompañaban las actividades organizadas por la institución.

“Siempre hay que cuidar las infancias, mirarlas desde la ternura y trabajar para generar espacios significativos para ellos”, remarcó la directora, quien además definió a los más pequeños como “el semillero” de la sociedad.

La propuesta formó parte de las celebraciones por el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, una fecha que cada año convoca a distintas actividades recreativas y educativas en instituciones de toda la provincia.

Más de cinco décadas de historia en la calesita

En la jornada también estuvo presente Martín Parkinson, propietario de la calesita, quien desde hace años invita a jardines de infantes a participar de los festejos.

“Hace 55 años que estamos acá trabajando para la felicidad y la alegría de toda la niñez de Paraná”, señaló emocionado.

Jardineritos disfrutaron de un paseo en calesita para celebrar su día en Paraná

El hombre aseguró que ver la calesita llena de chicos “genera una emoción enorme” y recordó cómo varias generaciones de familias paranaenses crecieron disfrutando de ese tradicional espacio recreativo.

Las canciones infantiles, los disfraces y las risas acompañaron una mañana especial en la que los niños celebraron junto a docentes y familias una fecha dedicada a las infancias y a quienes acompañan sus primeros pasos educativos.