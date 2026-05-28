Búsqueda de Agostina: lo que declaró el remisero que la trasladó hasta la casa del sospechoso

Continúa la búsqueda de Agostina Madeleine Vega, la nena de 14 años que desapareció el sábado a la noche en Córdoba. La Justicia detuvo ayer a Claudio Gabriel Barrelier, un hombre de 33 años, que fue la última persona que estuvo con ella y, en las últimas horas, se conoció un video de la menor ingresando a la casa del sospechoso.

La joven salió de su casa el sábado a las 22:30. Le dijo a su mamá que iba al negocio del abuelo a comprar empanadas, pero en realidad cruzó hasta una remisería y pidió que la llevaran hasta el cruce de las calles Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico.

🚨 CASO AGOSTINA: UNA CÁMARA LA MUESTRA ENTRANDO A LA CASA DEL DETENIDO - Se observa a Claudio Barrelier con la chica desaparecida ingresando a su domicilio - Siguen registrando las cámaras para ver si salió de ese mismo lugar - El detenido sigue sin declarar pic.twitter.com/saLvXxszUY — Vía Szeta (@mauroszeta) May 28, 2026

En el video se ve a Agostina llegando junto con el sospechoso a una casa. El momento fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En tanto que el remisero que la llevó hasta ahí reveló que había ido para hacerle "una sorpresa" a la madre. "Me llamó la atención porque es una zona cercana a los hoteles por hora", destacó el remisero Ariel en diálogo con los medios, que comenzó a hacerle preguntas a Agostina.

Le preguntó la edad y el nombre. "Soy la nieta de Miguel", le dijo Agostina al remisero, que reconoció que esa referencia le dio "un poco más de confianza" y la llevó a donde había pedido, según publicó Clarín.

Claudio Gabriel Barrelier, único detenido por la desaparición de Agostina Vega

También le preguntó por qué iba a este lugar y ella le contó que "se iba a encontrar con el novio de la mamá para hacerle una sorpresa a la madre".

"Aparentemente tenía confianza con la persona. Iba contenta, hablando de que había tenido problemas con el padre y le había hecho una denuncia porque la había golpeado", continuó.

La nena también le contó que vivía con la madre y planeaban irse a vivir a otro lado. "No me pareció nada extraño hasta que llegamos allá", agregó.

Ariel llegó con su remís hasta la calle Fragueiro, a 20 metros de la esquina con Campillo, y se frenó sobre la mano izquierda. "Cuando ella ve a la persona esta me dice 'ahí te viene a pagar'", relató.

El presunto novio de la madre cruzó la calle, vestido con una campera oscura y una capucha o gorra. "Se acerca y me pregunta cuánto es. Le digo que $11.300, pero me dice que tenía $9.500. Me dio un dólar porque no tenía más plata", detalló.

"Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba a la cara. Se puso de costado, se apoyó entre las dos puertas del auto sobre su hombro derecho y me hablaba de costado. Yo me giré y le vi la cara, pero estaba todo encapuchado", dijo el remisero.

Luego, la nena salió caminando con él. "Iba confiada, como si fuera un pariente. Ellos se fueron hacia Valle de San Martín y yo doblé hacia el otro lado", indicó y comentó que la menor "no estaba vestida de fiesta, sino más bien sencilla".

Buscan a Agostina Vega, desaparecida en Córdoba

También contó que al día siguiente, cuando aparecieron los carteles de búsqueda de Agostina, llamó por teléfono a la madre y le contó que la había llevado la noche anterior hasta esa esquina y la había dejado "con una persona mayor, de entre 30 y 35 años".

"Era flaco, de 1,80 metros aproximadamente, con capucha. Le vi la cara y tiene rasgos como De Paul, de la selección argentina", describió.

Según relató Ariel, la madre de Agostina se di cuenta "de inmediato" de quién se trataba.

Cómo desapareció Agostina Vega

Según la reconstrucción judicial, Agostina Vega salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi el sábado 23 de mayo cerca de las 22.30 y tomó un remís rumbo a barrio Cofico.

El chofer declaró luego ante la Justicia tras reconocer a la adolescente en las publicaciones de búsqueda difundidas en redes sociales. El hombre relató que al llegar al destino un sujeto recibió a la menor y abonó el viaje. Ese hombre era Claudio Barrelier.

La familia indicó además que antes de desaparecer la adolescente envió un audio en el que decía que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre. Para los investigadores, ese mensaje podría haber sido utilizado como parte de un engaño.