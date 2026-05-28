Secuestraron droga, armas y detuvieron a cuatro personas en allanamientos en Concepción del Uruguay

Un importante operativo antidrogas se desarrolló este martes en Concepción del Uruguay, donde se realizaron diez allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad y cuatro personas terminaron detenidas.

Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de una investigación vinculada a presuntas maniobras de narcomenudeo y estuvieron coordinados por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

Según se informó, los allanamientos comenzaron durante la tarde y se extendieron hasta la noche, con intervención de personal especializado y colaboración de efectivos de distintas departamentales de Entre Ríos.

Qué secuestraron en los allanamientos

Durante los operativos realizados en Concepción del Uruguay, las autoridades secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos considerados importantes para la investigación.

Además, también fueron encontradas armas de fuego en algunos de los domicilios allanados.

En total, se identificó a 19 personas y quedaron detenidos dos hombres y dos mujeres. Una de ellas fue arrestada después de intentar impedir el desarrollo de uno de los procedimientos, según indicaron fuentes vinculadas al operativo.

Tensión y disturbios durante el operativo

Mientras se desarrollaban los allanamientos en algunos barrios de Concepción del Uruguay, se registraron momentos de tensión y disturbios en las inmediaciones de los procedimientos.

De acuerdo a lo informado, en zonas cercanas a los barrios Malvinas y 30 de Octubre se produjeron agresiones contra móviles policiales mediante piedrazos y otros objetos contundentes.

La situación obligó a reforzar la presencia de efectivos en el lugar para garantizar el desarrollo de los procedimientos y evitar nuevos incidentes.

La investigación continúa

La causa se encuentra vinculada a una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes y es llevada adelante por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay.

Desde las áreas intervinientes destacaron el trabajo coordinado entre las distintas dependencias y señalaron que los procedimientos forman parte de las acciones que se vienen desarrollando contra el narcomenudeo en la provincia.