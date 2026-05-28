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Ampliaron espacios de atención en el CAPS La Milagrosa

La Municipalidad de Paraná realizó la obra de renovación en el efector de salud que permitirá ampliar el lugar de espera de pacientes. El espacio cuenta con servicios de pediatría, clínica, cardiología, área de ecografía, enfermería, psicología, trabajo social, área de nutrición y demás sectores.

28 de Mayo de 2026

La Municipalidad de Paraná realizó la obra de renovación en el efector de salud que permitirá ampliar el lugar de espera de pacientes. El espacio cuenta con servicios de pediatría, clínica, cardiología, área de ecografía, enfermería, psicología, trabajo social, área de nutrición y demás sectores.

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, recorrió el espacio y destacó que “desde la gestión municipal se impulsa una política de salud pública con obras, como es la ampliación de la sala de espera de este espacio que hace poco se declaró como centro de salud”, dijo y agregó que “es una forma de darle importancia a este CAPs que cubre una importante zona de la ciudad”.

Diego Elizalde, director del CAPS, resaltó la importancia de la obra: “significa mucho para todas las personas que se atienden diariamente; esta obra fue parte de un trabajo en equipo entre personal municipal y los vecinos de la zona”, señaló.

El CAPS La Milagrosa atiende diariamente de 7 a 17 horas de lunes a viernes. Los turnos se otorgan desde las 7:30 horas. Asimismo, todas las semanas personal del efector recorre el barrio La Milagrosa y aledaños llevando vacunación y controles de salud a los domicilios.

Ampliaron espacios de atención en el CAPS La Milagrosa
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