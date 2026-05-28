El Municipio impulsa un paseo urbano con eje en la cultura y el patrimonio

El proyecto impulsa un Paseo Cultural que consiste en la conexión mediante veredas, mobiliario e iluminación desde el Centro Cultural Juan L. Ortiz hasta la recientemente inaugurada Plaza Borges. En el camino se integrará a diversos emprendimientos culturales privados de la zona.
Este miércoles el viceintendente David Cáceres, el Jefe de Gabinete, Santiago Halle y el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, recorrieron los trabajos de construcción de veredas que forman parte del proyecto que conectará espacios dedicados a la actividad artística y emprendimientos gastronómicos
“El Paseo Cultural es una de las políticas que la Intendenta ha impulsado en términos de infraestructura, y comprende la integración del Centro Cultural Juan L. Ortiz con la Plaza Borges. Buscamos dar valor agregado a esta zona a partir de su carga identitaria, recomponer la infraestructura arquitectónica vinculada al ferrocarril y recuperar la conectividad y el progreso que supo generar. Además, vamos a poder incorporar muchos centros culturales independientes que están en la zona”, destacó el viceintendente David Cáceres.
El Jefe de Gabinete, Santiago Halle, manifestó: “Como gestión, queremos lograr que la gente se apropie de los espacios públicos. Lo vemos en la plaza Borges, donde diariamente asisten muchos visitantes, generando espacios de disfrute, de lectura, de cultura. Y este Paseo Cultural busca conectar espacios de la ciudad tan bellos y con mucho significado histórico para la ciudad”.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, detalló que los trabajos se encaran con la premisa de una vinculación urbana de carácter peatonal. “Es una extensión de vinculación de los espacios culturales, con iluminación, mobiliario urbano y señalética. Desde el Estado, la idea es generar la infraestructura necesaria para acompañar los desarrollos privados que están por la zona”.
Adoquinado de calle Racedo
El Municipio trabaja en la recuperación del adoquinado de la calle Racedo, entre Belgrano y 9 de Julio. Se recompone el empedrado histórico que va a permitir garantizar la seguridad vehicular y, además, favorecer la realización de distintos eventos sobre la calzada y la plazoleta que será recuperada. Incluye mobiliario, iluminación y puesta en valor de la fuente ubicada frente a la estación de trenes.
Debido a la obra, se determinó el corte de tránsito en Racedo, entre Belgrano y 9 de Julio. Desde el Municipio solicitan respetar la señalización y circular con precaución en la zona.