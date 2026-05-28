Violento episodio en Diamante: un hombre armado irrumpió en un hospital para amenazar a un empleado

El Hospital San José fue escenario de un grave episodio de violencia durante la jornada del lunes pasado, cuando un hombre armado irrumpió en el establecimiento sanitario con el objetivo de localizar a un empleado del lugar. El hecho generó alarma entre pacientes, médicos y trabajadores que se encontraban presentes al momento del incidente.

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto ingresó portando un arma y manifestó actitudes amenazantes dirigidas específicamente hacia un trabajador del nosocomio. Aunque en principio no habría existido intención de causar lesiones físicas, el episodio provocó momentos de extrema tensión dentro del centro de salud.

La situación fue rápidamente advertida por personal del hospital, que dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Efectivos policiales acudieron al lugar en cuestión de minutos y lograron controlar al individuo antes de que concretara las amenazas o generara una situación aún más grave.

Intervención policial y denuncia formal

Tras ser reducido por la Policía, el agresor fue demorado y trasladado para su identificación y posterior intervención judicial. Las primeras versiones indican que el conflicto tendría origen en cuestiones personales entre el atacante y el empleado afectado, aunque todavía no trascendieron mayores detalles sobre el vínculo entre ambos.

Por su parte, el trabajador damnificado radicó la correspondiente denuncia en la Jefatura Departamental, aportando detalles sobre lo sucedido y manifestando su preocupación por el episodio vivido dentro del ámbito laboral. La causa ya quedó en manos de las autoridades judiciales, que investigan las circunstancias y posibles responsabilidades penales.