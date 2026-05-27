Con goles de Maxi Salas, Fausto Vera y Lucas Silva, el equipo dirigido por Eduardo Coudet selló una victoria contundente y confirmó su presencia entre los mejores 16 equipos del torneo continental.
River goleó a Blooming y se clasificó a los octavos de final de la Sudamericana en una noche que comenzó con dudas, algunos silbidos desde las tribunas y terminó con festejos en Núñez. El conjunto millonario dominó el partido desde el inicio, aunque recién pudo destrabarlo en el segundo tiempo luego de una primera etapa marcada por la falta de eficacia.
El equipo de Eduardo Coudet tomó rápidamente el control de la pelota y del terreno de juego. A los 10 minutos, Tomás Galván fue derribado dentro del área y el árbitro Roberto Bruno Pérez Gutierrez sancionó penal para River. Maxi Salas asumió la responsabilidad desde los doce pasos, pero su remate pegó en el palo y dejó escapar la primera gran chance de la noche.
Pese al penal desperdiciado, River mantuvo la intensidad ofensiva. Salas volvió a tener una oportunidad clara a los 20 minutos con un cabezazo que obligó a una gran intervención del arquero Gustavo Almada. Sin embargo, con el correr de los minutos, Blooming comenzó a cerrarse en defensa y complicó el circuito ofensivo del conjunto argentino.
Un primer tiempo de dominio sin efectividad
Entre los 20 y los 40 minutos del primer tiempo, el equipo boliviano apostó decididamente a resistir cerca de su área. Con líneas compactas y mucha concentración defensiva, Blooming logró neutralizar parte del dominio de River, que empezó a perder claridad en los últimos metros.
El desgaste físico de los primeros minutos también comenzó a sentirse en el conjunto local. Aunque el Millonario siguió monopolizando la posesión de la pelota, las situaciones de riesgo dejaron de aparecer con frecuencia y el partido se volvió más trabado.
La impaciencia del público comenzó a sentirse sobre el cierre de la etapa inicial. El 0-0 parcial frente a un rival inferior en los papeles provocó algunos silbidos desde las tribunas del Monumental mientras los jugadores se retiraban al vestuario.
Sin embargo, el complemento mostró otra versión del equipo de Coudet. River salió decidido a romper el marcador y encontró rápidamente los espacios que no había tenido durante el primer tiempo.
River encontró los goles y liquidó la historia
Uno de los jugadores más destacados del segundo tiempo fue Lucas Martínez Quarta. El defensor se proyectó constantemente al ataque y estuvo cerca de abrir el marcador con una chilena dentro del área tras una jugada colectiva.
El primer gol finalmente llegó a los 11 minutos del complemento. Martínez Quarta volvió a avanzar y asistió a Maxi Salas, quien definió de derecha con algo de fortuna para vencer al arquero Almada y establecer el 1-0.
A partir de ese momento, Blooming se desmoronó futbolísticamente y River aprovechó el golpe anímico. A los 22 minutos, Joaquín Freitas cayó dentro del área y el árbitro volvió a sancionar penal para el conjunto local.
La jugada fue revisada por el VAR, pero finalmente la decisión se mantuvo. Fausto Vera tomó la pelota y convirtió el 2-0 con un remate seguro desde los doce pasos, marcando además su primer gol con la camiseta del club de Núñez.
Los juveniles cerraron una noche ideal en el Monumental
River todavía tenía tiempo para una última emoción. Lucas Silva, una de las jóvenes promesas surgidas de las divisiones inferiores, selló el 3-0 con un potente derechazo desde afuera del área que despertó la ovación del estadio.
El juvenil convirtió así su primer gol en la máxima categoría y confirmó las expectativas que existen alrededor de su proyección para el segundo semestre de la temporada. Su aparición fue uno de los aspectos más celebrados por el cuerpo técnico y los hinchas.
Un detalle que no pasó desapercibido fue que River terminó el encuentro con once futbolistas formados en las divisiones inferiores del club, una señal clara del proyecto que impulsa la dirigencia junto al entrenador Eduardo Coudet.