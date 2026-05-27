Maxibásquet +55: Paraná sumó una nueva categoría para históricos del básquet

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Paranaense de Básquet puso en marcha la categoría maxibásquet +55, una iniciativa que reúne a históricos jugadores de la ciudad y que ya tuvo una exitosa primera jornada en el Quique Club.
El básquet paranaense continúa ampliando espacios y sumando protagonistas. Esta vez, la novedad llega de la mano de la creación de la categoría maxibásquet +55, impulsada por la Asociación Paranaense de Básquet (APB) para darle lugar a jugadores históricos que aún siguen vinculados activamente al deporte. La nueva división ya tuvo su primera fecha en las instalaciones del Quique Club y contó con una importante convocatoria.
Uno de los grandes referentes de esta iniciativa es Sergio “Goyi” Jarupkin, emblema del básquet de Paraná, quien celebró el comienzo de esta nueva etapa para los jugadores mayores de 55 años. “Arrancamos con muchas ganas esta nueva categoría. Realmente ha sido un éxito porque en la primera jornada tuvimos más de 50 chicos anotados, chicos como yo, de mi edad. Están todos muy conformes y contentos porque era una categoría que se tenía que formar”, expresó.
Jarupkin explicó además que la creación de esta división responde a una necesidad concreta de muchos exjugadores que seguían compitiendo en categorías más exigentes físicamente. “No podemos jugar en la +45 porque es muy competitiva. Entonces buscamos un espacio para divertirnos más que para competir, aunque una vez que entramos a la cancha siempre queremos ganar”, sostuvo.
Una categoría para seguir disfrutando del básquet
La implementación de la categoría maxibásquet +55 representa un paso importante dentro del crecimiento sostenido del básquet senior en Paraná. Hasta el momento, las competencias incluían las divisiones +35 y +45, pero el incremento de jugadores mayores generó la necesidad de abrir un nuevo espacio.
Durante la jornada inaugural también hubo tiempo para homenajes y reconocimientos a figuras históricas del básquet local.
“Fue un hermoso reconocimiento por todo lo que hemos hecho”, señaló Jarupkin al recordar el momento vivido durante la primera fecha. Además, destacó el clima que se vive en cada encuentro. “La verdad que la primera jornada fue un éxito tanto en lo deportivo como en todo lo que aconteció alrededor”, afirmó.
Trayectoria, pasión y continuidad deportiva
Sergio “Goyi” Jarupkin es uno de los nombres más representativos del básquet paranaense. Con pasado en Talleres y Quique Club, también integró seleccionados y participó en competencias nacionales e internacionales representando al país.
“Por suerte jugué varios torneos, tanto a nivel nacional como internacional. Fueron tres o cuatro Panamericanos y unos cuatro Mundiales representando a Argentina”, recordó el exjugador.
La nueva categoría también reúne a otras figuras reconocidas del ambiente, como el “Chuzo” González —recordado por haber sido goleador de la Liga Nacional en 1988 con Atlético Echagüe Club—, además de Gustavo Roque Fernández, Alejandro Dilenque y Sergio Benedetich, entre otros protagonistas que siguen ligados al deporte.
Con playoffs ya programados para las categorías +35 y +45, el crecimiento del maxibásquet +55 aparece como una muestra del fuerte sentido de pertenencia y pasión que el básquet genera en Paraná. “Hace varios años que veníamos con esta idea y hoy finalmente se pudo concretar”, resumió Jarupkin.