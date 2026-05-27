A 15 días del mundial, Lionel Scaloni está preocupado por la lesión de Messi

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró intranquilo por la lesión que obligó al astro argentino Lionel Messi a retirarse en la segunda parte del último partido del Inter Miami y aseguró que deberá “esperar cómo evoluciona” el delantero.

El DT campeón del Mundo y bicampeón de América espera por la realización de más estudios médicos y se lamentó: “A todos nos hubiese gustado que llegara sin problemas, pero no está siendo así”.

El “10” del seleccionado argentino tuvo que ser reemplazado a los 28 minutos del segundo tiempo del triunfo por 6-4 ante Philadelphia Union, en un partido disputado el domingo pasado, con una ligera sobrecarga en el isquiotibial izquierdo.

De cara al que será su segundo Mundial, habiendo alzado el primero que dirigió en la inolvidable Copa del Mundo de Qatar 2022, el santafesino Lionel Scaloni demostró inquietud sobre el estado físico de Lionel Messi, capitán de la Selección, que se lesionó a pocos días del inicio de la próxima cita mundialista.

El entrenador comentó que se encontraba viendo el partido entre el Inter Miami y el conjunto de la ciudad estadounidense de Filadelfia, por la Major League Soccer, y notó cuando el delantero argentino pidió el cambio, advirtiendo que “no estaba bien”.

Aunque “las primeras noticias no son tan malas”, al tratarse de una sobrecarga asociada a fatiga muscular, según lo confirmado en el parte médico del conjunto norteamericano, el DT lamentó la situación y deberá “esperar cómo evoluciona” para evaluar su convocatoria y participación en el próximo Mundial.

Luego de afirmar que espera que el astro argentino sea expuesto a más estudios, que le permitan confirmar si su lesión “realmente es como dicen”, el pujatense comentó que su “prioridad” es que el exjugador del Barcelona “llegue de la mejor manera posible” al Mundial.

Además, Scaloni estaba preocupado porque, al igual que Messi, “la mayoría de los jugadores vienen arrastrando molestias y todavía no están del todo recuperados”, con futbolistas fundamentales como el arquero Emiliano “Dibu” Martínez y el defensor Cristian “Cuti” Romero atravesando diversos tratamientos, así como las dolencias sufridas por los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña y el volante Nicolás Paz, entre otros.

Por último, en un día en el que se confirmó que los juveniles de River Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, así como el enganche de Boca Tomás Aranda, serán convocados a los amistosos previos de la Selección en Estados Unidos, Lionel Scaloni también deslizó que laterales derechos como Agustín Giay y Nicolás Capaldo le pueden aportar soluciones e incluso “podrían estar en la lista de 26” y sentenció que arma la prelista “pensando en el futuro” con jugadores que puedan “dar una mano” si hay alguna lesión entre el día de la confirmación de la lista oficial y el debut de la Selección en el Mundial, el martes 16 de junio ante Argelia, a las 22:00 (horario argentino).