Papelón de San Lorenzo: quedó afuera de la Sudamericana tras perder con Deportivo Recoleta

El papelón de San Lorenzo en la Copa Sudamericana se consumó tras caer como local ante Deportivo Recoleta y despedirse del certamen continental.
El papelón de San Lorenzo de Almagro en la CONMEBOL Copa Sudamericana quedó consumado este miércoles luego de perder 1-0 frente a Deportivo Recoleta en el estadio Pedro Bidegain y quedar eliminado en la fase de grupos del torneo continental. En ese sentido, el conjunto azulgrana no logró aprovechar la localía ni responder en un partido clave y terminó despidiéndose ante la frustración de sus hinchas.
El equipo paraguayo se llevó una victoria histórica del Nuevo Gasómetro gracias a un planteo ordenado, sólido en defensa y efectivo en los momentos decisivos del encuentro. Aunque el desarrollo fue parejo y trabado durante gran parte de la noche, Deportivo Recoleta encontró el gol que marcó la diferencia y resistió los intentos desesperados del conjunto argentino.
Por su parte, el “Ciclón” volvió a mostrar problemas futbolísticos que ya habían aparecido en varios partidos del semestre. Pese a tener mayor posesión de pelota y empujar durante buena parte del encuentro, el equipo careció de profundidad, claridad ofensiva y precisión en los metros finales para romper la resistencia visitante.
Un cierre amargo en el Nuevo Gasómetro
La derrota dejó un clima de fuerte descontento entre los hinchas de San Lorenzo de Almagro, que despidieron al equipo con silbidos tras una eliminación inesperada. El conjunto argentino necesitaba ganar para mantener chances de clasificación, pero terminó mostrando una imagen muy lejana a la esperada en un partido decisivo.
Deportivo Recoleta apostó a un planteo inteligente y supo aprovechar los espacios que dejó el equipo local con el correr de los minutos. A pesar de recibir cuatro tarjetas amarillas durante el encuentro, los paraguayos mantuvieron el orden táctico y sostuvieron la ventaja hasta el final.
La falta de efectividad ofensiva volvió a convertirse en uno de los principales problemas del equipo argentino. El dominio territorial nunca se tradujo en situaciones claras de gol y la ansiedad comenzó a jugarle en contra a medida que avanzaba el partido.
Cómo quedó el grupo tras la eliminación
Con este resultado, el Grupo D de la CONMEBOL Copa Sudamericana terminó de definirse en una jornada donde también se destacó el triunfo de Santos FC por 3-0 sobre Deportivo Cuenca.
La victoria del conjunto brasileño, sumada a la caída de San Lorenzo, terminó de sellar las posiciones finales y dejó al elenco argentino sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del certamen continental.