YPF extenderá por 30 días el mecanismo para moderar el precio de la nafta

YPF ratificó que sostendrá durante otro mes el mecanismo para moderar el precio de la nafta y amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo.
YPF confirmó que extenderá por otros 30 días el mecanismo implementado para moderar el precio de la nafta y evitar aumentos bruscos en los surtidores. La decisión fue ratificada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la petrolera continuará absorbiendo parte del incremento internacional del crudo con el objetivo de sostener el consumo y brindar previsibilidad a los usuarios.
La medida se aplica en un contexto de fuerte tensión internacional derivada del conflicto en Medio Oriente, escenario que provocó una marcada suba en la cotización del petróleo Brent a nivel global. Frente a esta situación, YPF optó por trasladar solamente una parte del aumento internacional a los precios locales de los combustibles.
“Decidimos crear un buffer para que el consumo no baje”, expresó Marín durante una entrevista televisiva. Según explicó, el esquema busca evitar impactos abruptos en los bolsillos de los consumidores y mantener la estabilidad del mercado interno de combustibles.
Un esquema temporal para amortiguar el impacto
Desde la petrolera aclararon que no se trata de un congelamiento de precios ni de un sistema de subsidios. El mecanismo funciona como una herramienta transitoria mediante la cual la empresa resigna parte de sus márgenes para amortiguar las variaciones internacionales del petróleo.
La decisión fue tomada luego de que YPF detectara una desaceleración en las ventas tras los primeros incrementos registrados en las estaciones de servicio. En ese contexto, la compañía priorizó sostener los niveles de consumo antes que trasladar completamente el impacto internacional al precio de la nafta.
Marín sostuvo que la intención es generar previsibilidad en un escenario económico y energético complejo. “No hay precios fijos, ni subsidios, ni congelamiento”, aclaró el titular de la petrolera estatal en La Nación+, quien remarcó que la medida tiene un carácter excepcional y limitado en el tiempo.
“Podemos ayudar, pero no regalar”
El presidente de YPF también anticipó que una vez finalizado este período de estabilización, la empresa buscará recuperar parte de los márgenes resignados durante estos meses. En ese sentido, dejó en claro que la compañía no podrá sostener indefinidamente el esquema actual.
“Nosotros te ayudamos y después vos me ayudás a mí”, resumió Marín al explicar la lógica del sistema implementado por la petrolera. Luego agregó una frase contundente: “Podemos ayudar, pero no regalar”.