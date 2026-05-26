Las exportaciones agroindustriales crecieron 18% en el primer cuatrimestre

Las exportaciones agroindustriales de la Argentina marcaron un nuevo récord histórico en el primer cuatrimestre del año al crecer un 18% interanual. El girasol, el trigo, la pesca, los lácteos, hortalizas y legumbres tuvieron la mayor incidencia.
Las exportaciones agroindustriales de la Argentina marcaron un nuevo récord histórico en el primer cuatrimestre del año al crecer un 18% interanual, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.
El titular de la cartera económica compartió, en su cuenta de X, que “en el primer cuatrimestre de 2026 las exportaciones del sector agroindustrial ascendieron a 41,07 millones de toneladas”, resaltando que alcanzaron “un máximo histórico para el período”.
Al medirlas en valores, las exportaciones sumaron US$17.095 millones durante los primeros cuatro meses del año, lo que implicó un crecimiento del 18% en dicho lapso.
Los complejos que explicaron en mayor medida el aumento en el cuatrimestre fueron Girasol (+169% en volumen en el período), Trigo (+75%), Pesca (+28%), Lácteos (+24%), Hortalizas pesadas (+20%) y Legumbres (+42%).
Asimismo, aunque con volúmenes menores, también se destacó el dinamismo de las exportaciones de Apicultura (+84%), Tabaco (+83%), Forrajeras (+78%), Porcinos (+78%), Algodón (+73%), Colza (+55%), Cítricos agrios (+50%) y Aromáticas (+41%).
Las exportaciones del sector llegaron a más de 125 destinos, destacándose Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Indonesia, Perú, Egipto, Bangladesh, Malasia y Chile, que concentraron el 53% del volumen total exportado.