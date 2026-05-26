Thiago Almada fue contundente al responder sobre su llegada a River: “Veremos que pasa”

El nombre de Thiago Almada volvió a instalarse en el centro del mercado de pases después de sus declaraciones al llegar al país para sumarse a la preparación de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026.

El mediocampista ofensivo, actualmente en Atlético de Madrid, fue consultado por el supuesto interés de River y evitó cerrar la puerta a una posible negociación con el club de Núñez.

Aunque intentó mantener la cautela, una de sus respuestas alimentó rápidamente las especulaciones sobre su futuro y generó expectativa entre los hinchas millonarios.

La respuesta que despertó rumores

“Estoy mentalizado en la Selección, después veremos qué pasa”, expresó Thiago Almada ante la consulta de la prensa sobre una eventual llegada a River.

El futbolista campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 evitó confirmar contactos formales, aunque tampoco descartó la posibilidad de analizar una transferencia más adelante.

“No sé, la verdad”, respondió inicialmente cuando le preguntaron directamente si podía vestir la camiseta del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

Thiago Almada piensa en la Selección.

Además, el ex Vélez se mostró enfocado en la posibilidad de integrar la lista definitiva de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo.

“Muy ansioso, muy feliz y a esperar la lista. A los hinchas les agradezco por el apoyo y vamos a defender el país como se debe”, sostuvo Thiago Almada.

River sigue atento a su situación

En las últimas semanas trascendió que dirigentes de River habrían tomado contacto con el entorno del futbolista para interiorizarse sobre su situación en Atlético de Madrid.

Desde Núñez buscan reforzar el plantel con futbolistas de jerarquía internacional y el nombre de Thiago Almada aparece como uno de los apuntados para el próximo mercado.

Sin embargo, dentro del club reconocen que una posible operación no sería sencilla debido al valor del jugador y a su actualidad en el fútbol europeo.

Durante la última temporada en Atlético de Madrid, el volante ofensivo disputó 40 partidos, convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias, aunque no logró consolidarse como titular habitual en el equipo dirigido por Diego Simeone.