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Paraná Declaraciones del Dr. Esteban Sartore

“Hospitales saludables”: construyen una plazoleta en el ingreso al geriátrico Pascual Palma

El director del hospital explicó a Elonce que las tareas realizadas en el ingreso forman parte de un proyecto de “hospital saludable” y afirmó que se respetaron los espacios necesarios para preservar los árboles históricos del predio.

26 de Mayo de 2026
Obras en el geriátrico Pascual Palma
Obras en el geriátrico Pascual Palma Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El director del hospital explicó a Elonce que las tareas realizadas en el ingreso forman parte de un proyecto de “hospital saludable” y afirmó que se respetaron los espacios necesarios para preservar los árboles históricos del predio.

El director del hospital geriátrico "Dr. Pascual Palma" de Paraná brindó precisiones sobre las obras para la construcción de una nueva plazoleta en el ingreso del establecimiento y respondió a las inquietudes surgidas por imágenes que mostraban árboles rodeados de cemento en la nueva explanada del lugar.

 

Según explicó el Dr. Esteban Sartore, los trabajos forman parte de un proyecto integral vinculado al concepto de “hospitales saludables” y aseguró a Elonce que se respetaron las normas necesarias para preservar las especies arbóreas históricas del predio Complejo Escuela Hogar.

 

“Se dejó el espacio pertinente para que puedan ser regados los árboles”, afirmó Sartore al ser consultado sobre las fotografías que circularon en las últimas horas. Además, indicó que toda la obra fue consensuada con el Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica.

 

Un espacio para pacientes y familiares

 

El director detalló a Elonce que la nueva plazoleta busca generar un espacio destinado especialmente a adultos mayores y familiares de pacientes internados. En ese sentido, explicó que permitirá mejorar la circulación de personas en silla de ruedas y ofrecer un lugar de descanso y exposición solar.

 

“Este lugar permite que las personas mayores puedan recibir la visita de sus familias y tener un espacio adecuado”, sostuvo. Además, recordó que el sector conecta con la sala de rehabilitación y el área de terapia intensiva del geriátrico.

“Hospitales saludables”: construyen una plazoleta en el ingreso al geriátrico Pascual Palma

La obra también contempla un nuevo espacio de estacionamiento para motos, el cual estará monitoreado mediante cámaras de seguridad. Según indicó Sartore, el objetivo es ordenar la circulación dentro del predio y mejorar las condiciones de accesibilidad.

 

Mejoras integrales en el predio

 

El titular del geriátrico señaló además que se proyecta incorporar bancos y mobiliario urbano en la explanada. “Todo esto ha sido planificado y trabajado”, remarcó.

 

Asimismo, mencionó que se avanzó en mejoras en el estacionamiento y en la delimitación de sectores peatonales, con la intención de trabajar junto al municipio en la señalización de sendas y reductores de velocidad dentro del predio hospitalario.

Obras en el geri&aacute;trico Pascual Palma (foto Elonce)
Obras en el geriátrico Pascual Palma (foto Elonce)

Finalmente, Sartore destacó que las intervenciones forman parte de un cambio de paradigma en la atención de pacientes, especialmente adultos mayores, promoviendo espacios de recuperación y contacto familiar durante los procesos de rehabilitación y externación.

Temas:

geriátrico Pascual Palma Adultos Mayores accesibilidad
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