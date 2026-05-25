La feria Sabores del Litoral celebra el 25 de Mayo con gastronomía regional

La feria Sabores del Litoral se desarrolla este 25 de Mayo en Sala Mayo de Paraná, donde vecinos y turistas se acercan a disfrutar de una amplia propuesta gastronómica y artesanal. En el marco del feriado nacional, el espacio se convierte en un punto de encuentro que reúne sabores regionales, emprendedores locales y productos típicos de la zona.

Durante la jornada patria, la feria ofrece un recorrido que combina tradición y gastronomía, con stands que presentan desde picadas y panificados hasta dulces caseros, alfajores y mieles artesanales. La propuesta se consolida como una de las actividades elegidas por las familias para celebrar el Día de la Patria en la capital entrerriana.

Uno de los emprendimientos destacados es “Picá”, que propone picadas rápidas y snacks proteicos. Desde el stand explicaron: “Es un emprendimiento de picadas rápidas, envasadas al vacío, snacks proteicos para pasear y tomar con el mate. Hacemos box semanales. Tenemos queso azul, ahumados, provoletas y más”.

Sabores caseros y recetas con historia

Los emprendedores destacaron la importancia de mantener vivas las recetas familiares y la producción artesanal que identifica a la región.

Desde “Picá” también remarcaron el valor de su producto más representativo: “Nuestro fuerte es el salame 100% natural, con la receta de la abuela que no falla. Es el punto justo”, expresaron.

Otro de los stands que llama la atención es el de alfajores artesanales entrerrianos, donde se ofrecen opciones saludables elaboradas con ingredientes naturales. “Ofrecemos alfajores y galletitas saludables, con mascabo, nuez pecán y harina integral de molienda media. También sabores naturales como yerba mate y limón”, señalaron desde el emprendimiento.

La feria también cuenta con productos tradicionales como mieles, mermeladas, dulce de leche y dulces caseros de higo y mamón, con precios que parten desde los 4.500 pesos, lo que amplía la variedad de opciones para los visitantes.

Panadería artesanal y celebración patria

Otro de los emprendimientos presentes en la feria Sabores del Litoral es “Giantino”, especializado en panadería de laminados, que destaca el crecimiento de la propuesta y el acompañamiento del público durante el feriado del 25 de Mayo.

“Nos especializamos en panadería de laminados. Superó las expectativas y agradecemos al municipio por estos lugares”, manifestaron desde el stand, en una jornada marcada por la gran concurrencia de familias.

Sabores del Litoral en Sala Mayo

Además, destacaron su producto más elegido por los visitantes: “Nuestra especialidad son los croissants”, contaron mientras continuaban atendiendo a quienes se acercan a disfrutar de la feria.