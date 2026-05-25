La Feria de Mayo en Parque Urquiza reúne sabores, emprendedores y tradición patria

La Feria de Mayo en Parque Urquiza convoca este 25 de Mayo a gran cantidad de vecinos y turistas que se acercan a las inmediaciones del anfiteatro municipal para disfrutar de una jornada cargada de tradición, gastronomía y propuestas para toda la familia. Desde temprano, el movimiento es constante entre los puestos de comidas típicas, artesanías y productos regionales.

Locro, pastelitos, empanadas, hamburguesas, panchos y café de especialidad forman parte de la amplia oferta gastronómica que acompaña la celebración patria. En cada rincón del predio se respira un clima festivo, con familias completas recorriendo la feria y aprovechando el feriado para compartir al aire libre.

Uno de los puestos más visitados es el de empanadas y cafetería atendido por Beto, quien destacó el acompañamiento del público durante toda la jornada. “Gracias a Elonce por estar siempre. Vengan a probar nuestras empanadas. Hasta las 21 vamos a estar, aproximadamente. Hay café de especialidad, cookies, propuestas para todo el día y toda la familia”, expresó mientras continúa atendiendo clientes.

Gastronomía y encuentro familiar en una jornada patria

La Feria de Mayo en Parque Urquiza también se transforma en un punto de encuentro para quienes, luego del desfile patrio, deciden continuar los festejos recorriendo los distintos stands y degustando comidas típicas argentinas.

“Venimos del desfile. Comimos unas empanadas salteñas. Es muy variada la oferta”, comentó un vecino de Paraná mientras comparte el paseo junto a su familia.

Otra vecina destacó el ambiente que se vive en el predio y la posibilidad de disfrutar un plan distinto durante el feriado. “Elegimos sánguche de vacío desmenuzado, espectacular. Disfrutamos del día libre, está lindo para hacer algo diferente”, señaló mientras recorría la feria.

Entre las escenas más simpáticas de la tarde apareció la espontaneidad de una niña que disfrutaba de su comida elegida. “Me encanta el pancho y no lo voy a compartir”, dijo entre risas.

Emprendedores y productos artesanales con sello local

Además de la gastronomía, la Feria de Mayo en Parque Urquiza ofrece una importante variedad de emprendimientos locales vinculados al bienestar, la decoración y los productos regionales.

Uno de los stands que capta la atención de los visitantes es el de sahumerios, fuentes de agua y aromatizantes. Allí, una emprendedora explicó el significado de sus productos y el interés del público durante la jornada. “Para traer mucha abundancia y serenidad, que se necesita hoy en día”, expresó.

También hay espacio para productores regionales, como el stand de mieles y aceites de oliva, donde los visitantes pueden degustar distintas variedades artesanales. “¡Viva la patria! Tenemos mieles nativas, todas las variedades 100% puras y aceites de oliva. Los esperamos a todos. La miel es fundamental con este frío”, comentó una de las feriantes.

En otro sector del predio, los productos de cosmética natural también despiertan interés entre quienes recorren la feria. “Las mantecas corporales son alucinantes”, aseguró otra emprendedora mientras exhibe sus productos artesanales.

Con música, sabores tradicionales y el trabajo de decenas de emprendedores, la Feria de Mayo en Parque Urquiza vuelve a consolidarse como uno de los grandes espacios de encuentro de Paraná para celebrar el Día de la Patria.