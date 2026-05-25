Feriado del 25 de Mayo: el impacto económico estimado fue de $340 mil millones

Los festejos en el Patio Olmos por Belgrano campeón del Apertura

El fin de semana largo por el 25 de Mayo dejó un movimiento económico cercano a los $340.000 millones impulsado principalmente por escapadas cortas, turismo de cercanía y actividades regionales. Aunque el nivel de actividad fue más moderado que en otras fechas, el feriado se ubicó como el tercer más importante de los cinco fines de semana largos registrados en lo que va de 2026, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con el informe, 1.440.120 turistas viajaron por distintos puntos del país y generaron un impacto económico directo de $339.880 millones, contemplando gastos en alojamiento, gastronomía, transporte, recreación, bebidas y consumos generales.

Festejos patrios en Gualeguaychú

Las celebraciones patrias, los eventos culturales y deportivos, las fiestas populares y la gastronomía regional fueron algunos de los principales motores del movimiento turístico, publicó Ámbito.

Más viajeros, pero estadías más cortas

Desde CAME señalaron que el comportamiento del turismo mostró algunas diferencias respecto de otros años. El antecedente más cercano del feriado por el 25 de Mayo corresponde a 2023, cuando el descanso se extendió durante cuatro días. Frente a aquella fecha, la cantidad de viajeros de este año mostró un crecimiento del 9,1%, aunque el gasto total resultó inferior.

La explicación estuvo vinculada principalmente a la menor duración del feriado. La estadía promedio fue de 2,1 noches, mientras que el gasto diario promedio por turista alcanzó los $112.385, lo que representó un incremento real del 18% respecto de 2023.

Sin embargo, el gasto total fue 9,9% menor en comparación con aquel año debido a la reducción de un día en el calendario turístico.

Eventos deportivos y fiestas populares impulsaron el movimiento turístico

El informe destacó que buena parte del dinamismo se concentró en destinos que ofrecieron propuestas especiales durante el fin de semana.

Córdoba volvió a posicionarse entre los principales polos de atracción gracias a la final del Torneo Apertura 2026 que River Plate perdió ante Belgrano, además de recitales y festivales.

Festejos en el Patio Olmos de Belgrano (foto La Voz)

Por su parte, distintas provincias incorporaron actividades deportivas y competencias que atrajeron visitantes. Salta, Mendoza y San Juan sumaron carreras automovilísticas y eventos vinculados al rally internacional. También tuvieron un rol central las propuestas gastronómicas y las fiestas tradicionales.

Concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y celebraciones patrias generaron movimiento en ciudades y localidades de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos.

Naturaleza y turismo urbano sostuvieron la demanda

Los destinos vinculados con naturaleza continuaron siendo uno de los principales atractivos para los viajeros. Entre los lugares con actividad sostenida durante el feriado se destacaron Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, los Valles Calchaquíes, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno.

El turismo urbano también mostró resultados positivos, especialmente en la Buenos Aires, donde coincidieron las celebraciones patrias con el aniversario número 90 del Obelisco y una amplia agenda cultural y gastronómica.

Récord aéreo y mayor interés por destinos nacionales

El movimiento también se reflejó en el transporte aéreo. Según datos difundidos por Aerolíneas Argentinas, más de 147.000 pasajeros realizaron reservas para el fin de semana largo, de los cuales más de 115.000 correspondieron a vuelos de cabotaje.

Además, distintas agencias y operadores registraron una tendencia creciente hacia los viajes dentro del país.

Los datos relevados por plataformas turísticas mostraron un incremento del 47% en las búsquedas de destinos nacionales, mientras que las consultas para viajes al exterior crecieron un 16%. Entre las preferencias locales aparecieron Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta.

Con cinco fines de semana largos acumulados en lo que va del año, CAME informó que ya viajaron 9.380.840 turistas, con un gasto total que superó los $2,62 billones, cifras que muestran un crecimiento frente al mismo período del año pasado.