Messi abandonó el campo de juego tras sentir una molestia y encendió la alarma a semanas del Mundial

Era la imagen que nadie quería ver a pocas semanas del inicio del Mundial: Lionel Messi debió abandonar la cancha en el triunfo 6-4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union por una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda, encendiendo todas las alarmas en el entorno de la Selección Argentina.

El capitán argentino no pudo completar los 90 minutos por primera vez en la temporada y su salida se produjo cuando el partido estaba 4-4, en un momento clave del encuentro. Tras llevarse la mano a la zona afectada, se acercó al banco de suplentes y comunicó que no podía continuar, dejando el campo con gesto serio y sin aparentes dificultades para caminar.

La preocupación crece porque se trató del último partido de Messi antes de sumarse a la preparación con la Selección dirigida por Lionel Scaloni, de cara al próximo Mundial. Aunque no hay diagnóstico oficial, el tipo de molestia genera incertidumbre sobre su disponibilidad inmediata.

La jugada que encendió la alarma

El pinchazo habría ocurrido a los 22 minutos del segundo tiempo, luego de un tiro libre ejecutado por el propio Messi que pasó apenas desviado. En la repetición de la jugada se observa cómo, inmediatamente después del remate, el rosarino comienza a tomarse la zona posterior del muslo izquierdo, señalando el inicio de la molestia.

Minutos más tarde, decidió pedir el cambio y se dirigió directamente al vestuario sin terminar el encuentro.

Desde el entorno del Inter Miami aún no se emitió un parte médico oficial, por lo que se aguarda la evolución en las próximas horas para determinar el grado de la lesión.

Qué dijo el entrenador tras el partido

Tras el triunfo por 6-4, el entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, intentó llevar calma respecto a la situación del capitán argentino.

“No tenemos informes sobre eso, pero próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado, en ese sentido fue una fatiga”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Además, agregó detalles sobre el contexto del cambio: “Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue. No, no hablé con él”.

Expectativa por la recuperación

En caso de tratarse de una lesión muscular, los tiempos estimados podrían ser de alrededor de tres semanas, lo que dejaría a Messi con lo justo para llegar al debut mundialista y en duda para los amistosos previos de la Selección Argentina.