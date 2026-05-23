Dura baja para Boca: Merentiel se desgarró y no jugará ante Universidad Católica

En la previa de un partido decisivo por la Copa Libertadores, Boca sufrió una baja sensible en su plantel: Miguel Merentiel sufrió un desgarro y no podrá jugar el próximo martes ante Universidad Católica.

El delantero uruguayo venía de convertir en el empate 1-1 frente a Cruzeiro y había trabajado de manera diferenciada durante los últimos entrenamientos por una molestia física.

Finalmente, los estudios médicos confirmaron una lesión en el sóleo de una de sus piernas, situación que lo dejó automáticamente descartado para el encuentro en La Bombonera.

Un partido clave para Boca

El compromiso será determinante para el futuro de Boca en la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega a la última fecha de la fase de grupos en la tercera posición del Grupo D con siete puntos.

Universidad Católica, en tanto, lidera la zona con 10 unidades y un empate podría dejar al conjunto argentino fuera de los octavos de final.

La ausencia de Merentiel representa un problema importante para el cuerpo técnico, teniendo en cuenta que el atacante es uno de los principales referentes ofensivos del equipo.

Cómo reorganizará el ataque

Con la baja del uruguayo, el entrenador de Boca deberá rearmar la delantera para el duelo del martes.

Según trascendió, una de las alternativas que analiza el cuerpo técnico es el ingreso de Exequiel Zeballos para acompañar a Milton Giménez en ataque.

El equipo ya arrastraba además la ausencia de Adam Bareiro, quien sufrió un doble desgarro durante la eliminación frente a Huracán en el Torneo Apertura.

Merentiel acumulaba seis goles y dos asistencias en 20 partidos durante la temporada actual.

Cuándo volvería Merentiel

Desde el entorno de Boca estiman que la recuperación del delantero demandará varias semanas.

Por ese motivo, el atacante no volvería a jugar durante el actual semestre y recién reaparecería después del Mundial 2026.

La lesión se produjo en un momento delicado para el equipo, que afrontará uno de los encuentros más importantes del año con varias ausencias en ofensiva y la obligación de conseguir un triunfo para seguir en carrera en el máximo torneo continental.