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Espectáculos Rompió el silencio

Emilia Mernes reapareció en público y habló de las críticas: “Duelen las mentiras”

La cantante regresó a la Argentina después de sus viajes por Japón y Estados Unidos y asistió a una función de “Hairspray” en Buenos Aires. También se refirió a la polémica con Tini Stoessel y confirmó que continúa su relación con Duki.

23 de Mayo de 2026
Emilia Mernes.
Emilia Mernes.

La cantante regresó a la Argentina después de sus viajes por Japón y Estados Unidos y asistió a una función de “Hairspray” en Buenos Aires. También se refirió a la polémica con Tini Stoessel y confirmó que continúa su relación con Duki.

Después de varias semanas fuera del país, Emilia Mernes reapareció públicamente en Buenos Aires y volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse a las críticas que recibió en los últimos tiempos.

 

La artista asistió este viernes al Teatro Coliseo para presenciar una función del musical “Hairspray”, en lo que se convirtió en una de sus primeras apariciones públicas luego de sus viajes por Japón y Estados Unidos.

 

 

Durante su paso por el espectáculo, la cantante se mostró cercana con el público y sorprendida por la puesta en escena encabezada por el elenco de la obra.

 

Qué dijo sobre las críticas

 

En diálogo con el programa LAM, Emilia Mernes se refirió a la polémica que la involucró recientemente con otras figuras de la música argentina.

“Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”, expresó la cantante.

 

Además, fue consultada sobre su vínculo con Tini Stoessel, luego de las especulaciones y versiones que circularon en redes sociales.

 

Emilia Mernes.
Emilia Mernes.

 

Sobre ese tema, sostuvo: “Ya dije todo lo que tenía que decir”, y evitó profundizar en la situación.

 

También habló de Duki y del espectáculo

 

Antes de ingresar a la sala, Emilia Mernes también confirmó que continúa en pareja con Duki. “Seguimos más fuertes que nunca”, afirmó la cantante al ser consultada sobre la relación con el músico.

 

 

Ya dentro del teatro, la artista elogió la producción de “Hairspray” y destacó especialmente el trabajo del jurado televisivo y pastelero Damián Betular, quien integra el elenco.

 

“No lo puedo creer. Una locura. Nunca vi algo así en la Argentina, me quiero morir de la emoción. Estoy feliz de estar acá”, comentó durante el intervalo de la función.

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