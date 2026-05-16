Proponen declarar a Emilia Mernes como ciudadana destacada de Nogoyá

REDACCIÓN ELONCE
El Concejo Deliberante de Nogoyá analiza un proyecto para declarar a Emilia Mernes como ciudadana destacada, en reconocimiento a su trayectoria artística y al fuerte vínculo que mantiene con su ciudad natal.
El Concejo Deliberante de Nogoyá analiza un proyecto para declarar a Emilia Mernes como ciudadana destacada, una distinción que busca reconocer su trayectoria artística y el vínculo permanente que mantiene con la ciudad entrerriana donde nació y dio sus primeros pasos en la música.
La iniciativa surge en medio del crecimiento internacional de la cantante, quien en los últimos años logró consolidarse como una de las figuras más influyentes del pop latino y la música urbana argentina. Desde el ámbito legislativo local remarcaron el impacto cultural de su carrera y el orgullo que representa para la comunidad nogoyaense.
El proyecto también pone en valor el sentido de pertenencia que la artista ha manifestado públicamente en distintas oportunidades, mencionando a Nogoyá como parte central de su identidad personal y profesional. Además, se destacó la cercanía que mantiene con sus raíces y las frecuentes visitas que realiza a la ciudad.
De Nogoyá al reconocimiento internacional
Emilia Mernes nació en Nogoyá en 1996 y comenzó su camino artístico participando en bandas locales. Su salto a la popularidad llegó como integrante de Rombai, grupo con el que alcanzó notoriedad en la escena musical regional.
Más adelante inició su carrera solista, etapa en la que consolidó una identidad propia dentro del pop y el reggaetón. Con una propuesta artística que combina música urbana, baile y estética pop, la cantante consiguió posicionarse entre las artistas argentinas más escuchadas en plataformas digitales y escenarios internacionales.
En los últimos años encabezó giras internacionales, participó en importantes festivales y acumuló millones de reproducciones en servicios de streaming, convirtiéndose en una referente de la nueva generación del pop latino.
El orgullo de una ciudad
La directora de Cultura de Nogoyá, Karina Clementín, destacó la relevancia de la iniciativa y aseguró que el reconocimiento representa un sentimiento compartido por gran parte de la comunidad.
“Es una forma institucional de abrazar a nuestra artista y reconocer cómo lleva el nombre de Nogoyá a lo más alto en cada escenario nacional e internacional que pisa”, expresó la funcionaria.
Además, remarcó el fuerte vínculo de la cantante con su ciudad natal. “Emilia nunca se olvidó de dónde viene; siempre menciona a Nogoyá con orgullo, vuelve a su ciudad y es una inspiración inmensa para nuestros jóvenes, demostrando que con trabajo y pasión se pueden cumplir los sueños”, sostuvo.
Según informaron desde el municipio, la declaración continúa su recorrido administrativo dentro del Concejo Deliberante y se espera que obtenga el respaldo necesario para ser aprobada. De concretarse, Emilia Mernes recibiría uno de los máximos reconocimientos institucionales otorgados por la ciudad en reconocimiento a su aporte cultural y artístico.