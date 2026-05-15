Desmintieron internación de Luis Miguel en Nueva York: "Está bien de salud"

En las últimas horas, versiones sobre una supuesta internación de emergencia de Luis Miguel en Nueva York generaron preocupación entre sus seguidores. Según lo que circuló en redes sociales, el cantante habría sido hospitalizado tras presentar un problema cardíaco.

Las versiones comenzaron a viralizarse luego de publicaciones de la influencer Chamonic y de la periodista Gelena Solano, quien citó fuentes allegadas para sostener que el artista permanecía bajo observación médica en Estados Unidos.

Sin embargo, personas cercanas al entorno del reconocido cantante mexicano salieron rápidamente a desmentir la información. Aseguraron que “El Sol de

México” se encuentra en perfecto estado de salud y que no fue hospitalizado, calificando los rumores como “fake news”.

Reiteradas noticias falsas sobre la salud de Luismi

No es la primera vez que, ante su bajo perfil y escasas apariciones públicas, surgen especulaciones sobre la vida personal y el estado de salud del artista, que luego resultan ser exageradas o directamente falsas.

Cabe recordar que, a lo largo de su carrera, Luis Miguel sí ha atravesado algunos problemas de salud confirmados, como el tinnitus —una afección auditiva causada tras un incidente en un concierto en Perú en 2005— y cuadros respiratorios que en el pasado lo obligaron a suspender presentaciones.

A pesar de ello, el cantante logró sostener en los últimos años una de las giras más exitosas de la música en español, consolidando su vigencia en la escena internacional. Actualmente, se mantiene alejado de la exposición mediática, mientras sus seguidores permanecen atentos a sus próximos proyectos.