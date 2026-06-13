María Julia Oliván acusó a Mario Pergolini de acoso sexual durante su paso por Cuatro Cabezas

La periodista María Julia Oliván acusó públicamente a Mario Pergolini de haberla acosado sexualmente en 2005, cuando se desempeñaba en la productora Cuatro Cabezas. La denuncia fue realizada durante una entrevista en el programa televisivo “SQP”, conducido por Yanina Latorre.

La revelación se produjo en medio de una entrevista que también sirvió para acercar posiciones entre Oliván y Latorre, luego de varios cruces públicos que ambas habían mantenido en redes sociales y medios de comunicación durante los últimos días.

Según relató la periodista, sus críticas hacia Pergolini no estuvieron vinculadas a declaraciones públicas realizadas por el conductor años atrás, sino a una experiencia personal que vivió mientras trabajaba en la productora. “Yo hice ese comentario no por cómo él hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que yo tuve trabajando en su medio, en su productora Cuatro Cabezas, en el año 2005 en su oficina, en una situación bastante desagradable de acoso sexual”, afirmó.

El relato de la denuncia

Oliván explicó que en aquel momento no existían las condiciones sociales para denunciar situaciones de este tipo y que, además, atravesaba una situación económica compleja.

“Tenía 30 años, me estaba comprando mi primer departamento, estaba endeudada, nadie hacía denuncias”, recordó. En ese sentido, sostuvo que evaluó las consecuencias que podría tener una acusación de esa naturaleza en aquel contexto.

Asimismo, señaló que Pergolini la hacía llamar a su oficina a través de un secretario y cuestionó la dinámica laboral que existía dentro de la empresa. Según su testimonio, siempre quedaba a solas con el conductor cuando era convocada.

Acusaciones y consecuencias laborales

Durante la entrevista, la periodista también recordó que anteriormente había atravesado situaciones de acoso protagonizadas por Aníbal Fernández y Juan José Álvarez. Según indicó, Álvarez le pidió disculpas por lo ocurrido, mientras que Fernández nunca lo hizo.

Oliván aseguró además que volvió a encontrarse con Pergolini años después en distintas circunstancias, aunque afirmó que nunca hablaron sobre el episodio denunciado.

Respecto de su salida de Cuatro Cabezas, sostuvo que siempre consideró extrañas las explicaciones que recibió sobre su despido. Según relató, le informaron que el programa en el que trabajaba dejaría de emitirse, algo que posteriormente comprobó que no ocurrió.

Un juicio y nuevas oportunidades

La periodista también denunció que, tras ganar un juicio contra la productora, enfrentó obstáculos para reinsertarse laboralmente. Según explicó, en distintas entrevistas de trabajo le mencionaban la demanda judicial que había iniciado contra la empresa.

“Me pasé 10 años dando explicaciones. Terminé tan agotada”, expresó durante la entrevista televisiva.

No obstante, aseguró que esa experiencia la impulsó a desarrollar proyectos propios. “Yo creé Border diciendo: ‘yo no quiero depender más de estos hijos de puta’. A mí me fortaleció”, manifestó.

La entrevista concluyó con una reconciliación pública entre Oliván y Latorre. La conductora le agradeció haber participado del programa y le pidió disculpas si en algún momento se sintió agredida, mientras que la periodista agradeció el espacio y dio por terminado el conflicto que ambas mantenían públicamente.