Ricardo Darín habló sobre el femicidio de Agostina Vega y cuestionó el accionar judicial: "Están mal de la cabeza"

Mientras continúa la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, el actor Ricardo Darín se refirió públicamente al caso durante una entrevista en la televisión española y expresó su indignación por lo ocurrido

Habló sobre el caso de Agostina

El actor aprovechó su participación en un programa de España para visibilizar el crimen y cuestionar el accionar judicial en torno al principal acusado, Claudio Barrelier, quien permanece detenido por la causa. La investigación tuvo novedades en los últimos días luego de que el fiscal ordenara también la detención de la propietaria del Ford Ka, y de Osvaldo Fassetta, quien alquilaba una habitación en la vivienda del principal sospechoso.

En ese contexto, Darín se mostró conmocionado por el caso y apuntó contra quienes, según expresó, permitieron que el acusado recuperara la libertad pese a los antecedentes que registraba. "La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza de ellos", afirmó.

Críticas al accionar judicial en la investigación del femicidio

El actor también hizo referencia a los detalles del crimen y al historial del principal acusado. "Agostina no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada, fue descuartizada y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género, que había estado detenido y lo largaron. ¿Qué pasa con las personas y con los hombres que no reaccionamos...? No solo ocurre en Argentina, en España también", expresó.