Lali volvió al país y aclaró por qué no cantó el Himno en la final del Mundial

La cantante regresó este sábado a la Argentina tras sus vacaciones en Europa y aclaró por qué no interpretó el Himno Nacional en la final del Mundial 2026. Además, elogió la actuación de María Becerra.
Lali Espósito aclaró este sábado qué ocurrió con su ausencia en la final del Mundial 2026, luego de regresar al país tras sus vacaciones en Europa. La artista confirmó que fue convocada para interpretar el Himno Nacional Argentino, pero explicó que decidió no hacerlo porque se encontraba descansando fuera del país.
La cantante aterrizó por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibida por varios fanáticos que le pidieron fotografías. En ese contexto, también dialogó con un cronista y despejó las versiones que habían circulado en los últimos días sobre su ausencia en el partido decisivo.
Luego de varias versiones escandalosas sobre su ausencia y la convocatoria de María Becerra, la cantante expresó que sí se comunicaron con ella para repetir la hazaña de Qatar 2022, pero que no lo hizo porque se encontraba de descanso.
Elogios para María Becerra
Durante la breve charla con la prensa, la cantante también se refirió a la actuación de María Becerra, quien finalmente fue la encargada de interpretar el Himno Nacional antes de la final.
"Lo hizo muy bien", afirmó Lali, descartando cualquier tipo de polémica o rivalidad con su colega.
De esa manera, puso fin a las especulaciones que se habían generado en torno a su ausencia y dejó en claro que la decisión estuvo vinculada exclusivamente a que se encontraba de vacaciones al momento de la convocatoria.